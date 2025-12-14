TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Gier

///

Gier

Der Mensch bekomme seinen Rachen nicht voll, sagte Farb.

Tröstlich, spottete Wette.

Ob er vergangenen Sonntag den Infantino gesehen habe, fragte Farb, neben jenem siebenundvierzigsten Präsidenten, der lieber König wäre, zur besten Sendezeit pompös inszeniert, FIFA 2026, die Gruppen wurden ausgelost, und deshalb diese monströse Veranstaltung, frage man sich, Hagel und Granaten, nein, der Mensch bekomme seinen Rachen nicht voll, Ruhm und Ehre, und gib ihm, gib ihm Saures, und einer gehe noch rein.

Ein Lebensprinzip, spottete Wette, elementar.

Wohin der Blick falle, sagte Farb, alles eine Nummer zu groß, auch auf den ESC, der enorm Geld abwerfe, wozu das, im Mai, dem baggern sie jetzt schon an der Wurzel, der Blick auf den ESC sei aus politischen Gründen kontrovers, doch: mehr, mehr, sprach der kleine Häwelmann.

Der Mensch bekomme seinen Rachen nicht voll, wiederholte Wette.

Haarsträubend , sagte Tilman.

Wette schenkte Tee nach, Yin Zhen, sie hatten wieder das Service mit dem Drachenmotiv aufgedeckt, rostrot, Tilman hatte es aus Beijing mitgebracht, wo er einen Halbmarathon auf der Großen Mauer gelaufen war, interessant, ich erwähnte es mehrfach, und nein, nicht die gesamte Strecke auf der Großen Mauer, unmöglich, sie bot keinen Platz für drei Läufer neben einander, war zudem nicht durchgehend restauriert und fiel nach rechts wie links oft in einen steilen Abgrund.

Farb tat sich eine Pflaumenschnitte auf.

Tilman reichte ihm einen Löffel Schlagsahne.

Wette warf einen Blick auf das Gohliser Schlößchen.

Annika blätterte in ihrem Reisemagazin.

Wohin der Blick falle, sagte Farb, ob nun auf die krassen Fälle Ukraine,  Gaza, Sudan, überall tobe sich Vernichtung aus, daß man geneigt sei zu glauben, rachsüchtige Dämonen seien aus den Verliesen entlassen, die Bilder seien entsetzlich, doch auch für sie gelte das Prinzip: bitte mehr, bitte mehr davon, die Medien seien gefräßig, der Mensch bekomme den Rachen nicht voll.

Schön und gut, sagte Annika, und was sei daran tröstlich.

Nicht allein die krassen Fälle, sagte Farb, auch die wenig augenfälligen, nimm die Fahrgeschäfte, die Achterbahnen, daß einem schwindelig werde, und es gehe immer steiler, noch steiler, der Absturz nehme dir den Atem, oder der Rausch der Geschwindigkeit bei zweihundert Sachen, das Wohnen im dreißigsten Stockwerk, eine Stadt in der Wüste, The Line, in Saudi-Arabien, ursprünglich auf hundertsiebzig Kilometer Länge konzipiert, der Flughafen Kansei in Osaka sei auf einer künstlichen Insel angelegt, Hochleistungsperformance, und es gehe mehr, immer mehr, absolut, der Mensch bekomme den Rachen nicht voll.

Schön und gut, wiederholte Annika, und was sei daran tröstlich.

Eldin legte einen Scheit Holz ins Feuer – nein, jetzt nicht, aus, das gehöre in eine andere Erzählung.

Das Prinzip färbe ab, sagte Tilman, die Natur habe es sich scheint’s vom Menschen abgeschaut, denn sie lege zu, erinnern wir an den Lusi-Schlammvulkan auf Java, seitens der westlichen Medien weitgehend unbeachtet, der seit 2006 täglich sechzig- bis achtzigtausend Kubikmeter Schlamm auswerfe, beispiellos, nichts könne man tun, und alltäglich erlebten wir mittlerweile auch die großflächigen Feuersbrünste und die weiträumigen Überflutungen, Wachstum und Fortschritt, die Natur könne alles das auch und könne das besser.

Was sie könne, fragte Farb.

Tilman lachte. Man sieht, sagte er, die Natur rüste ebenfalls auf und bekomme seit neuestem ihren Rachen nicht voll. Orkane, sagte er, Erdrutsche, Erdbeben, Stromausfälle, sie leiste gründliche Arbeit, sie lasse nichts aus.

Aber tröstlich, wiederholte Wette, was sei daran tröstlich.

Der Mensch, sagte Tilman, treibe diese Verhältnisse voran, und tatsächlich gebe es eine winzige Minderheit, die noch aus den Katastrophen Honig sauge und profitiere, egal was, sagte er, sie ziehe ihren Vorteil daraus, mögen  Millionen Menschen zugrunde gehen, sie vergrößerten ihren Reichtum, mögen  Millionen auf der Flucht sein, sie lebten sorglos und unbeschwert, aber, sagte Tilman, diese Sicherheit sei trügerisch, denn die Natur unterscheide nicht, niemand könne sich freikaufen, die Natur sei unbestechlich, sie treffe alle gleichermaßen.

Tröstlich, spottete Farb.

Diplomatie

Tilman schenkte Tee nach.

Farb legte sich ein Stück Pflaumenkuchen auf.

An einem ruhigen, milden Nachmittag neigte sich die Sonne geruhsam dem Horizont entgegen.

Ob das so alles richtig sei, wollte Anne wissen.

Kitsch, sagte Farb, wir leben ein kitschiges Idyll, gänzlich unzeitgemäß, die Welt sei aus den Fugen.

Gohlis

Wir beneiden sie nicht, die drei auf ihrer Terrasse in Sichtweite des Gohliser Schlößchens.

Nein, Gramner, wir beneiden sie nicht, keineswegs.

Am Ende der Welt, sie müssen sich fühlen, als erlebten sie das Ende der Welt.

Zurecht, Gramner, zurecht, ihre Welt geht dem Ende entgegen.

Es wird ebenso unsere Welt gewesen sein.

Nahstoll

Er habe ihn im Zentrum gesehen, sagte Setzweyn, von woher kommt jetzt Setzweyn, man stelle sich das vor: Setzweyn am Salzmeer, hunderttausend Höllenhunde, er wird ein erbärmliches Durcheinander anzetteln, Hagel und Granaten, und ja, ergänzte Setzweyn, doch, Farb habe sich einige Tage auf der Dachterrasse aufgehalten, die Aufregung um den Suizid im ›Moriah Gardens‹ habe ihm sehr zugesetzt, er sei die dritte Woche am Salzmeer, da hinterlasse die Hitze deutliche Spuren, niemand bleibe verschont, man werde dünnhäutig und stecke so etwas nicht locker weg.

Er werde trinken, vermutete Maurice.

Suchen

Wie alt könne jemand werden, fragte Farb.

So ein Leben dauere seine Zeit, sagte Wette.

Ein Leben nutze sich ab, oder, fragte Annika, früher oder später, deswegen die Krankheiten, das gäbe allerhand Stoff, Romane zu schreiben.

Eldin

Keineswegs, nein, Eldin machte sich keinen Kopf deswegen, weshalb auch, sein Leben war geordnet, er war der Erste Maat auf Scammons Boston, die schmerzende Schulter mochte ärgerlich sein, doch sie schuf keine neuen Fakten, er hatte sich sogar, wer hätte das geahnt, an die Abende mit der Mannschaft gewöhnt, saß jedesmal schweigend da, legte ab und zu einen Scheit Holz ins Feuer, gab sich unbeteiligt, und die Mannschaft gewöhnte sich an seine Anwesenheit.

Scammon hockte in seiner Kajüte, brütete über seinen Aufzeichnungen und kümmerte sich selten um das Tagesgeschäft.

Sie hatten, wie es schien, alle Zeit der Welt, die Ojo de Liebre war ein Idyll, der Alltag in der Stadt dagegen war lebensgefährlich, und dennoch, das Nichtstun setzte ihnen zu, gut eine Woche war es her, daß sie sich Verletzungen zugezogen hatten, die meisten waren ausgeheilt, und nun, Eldin nahm es aufmerksam wahr, begannen die ersten, die Tage zu zählen