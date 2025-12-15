/

An die Farben, fertig, los!

Kinderbuch | Kinderkunsthaus: Mach Kunst draus!

Nicht alle haben das Glück, eine Kinderkunstschule oder ein Kinderkunsthaus vor der Tür zu haben, wo ästhetische Bildung vermittelt und die Lust am künstlerischen Schaffen geweckt wird. Aber aus dem Kinderkunsthaus in München stammt das anregende Mitmachbuch, wo gezeigt wird, wie man auch daheim kreativ werden kann. ANDREA WANNER ist begeistert.

Eine Schale mit blauem Seifenschaum. Daneben liegt ein Strohhalm30 tolle Vorschläge warten darauf, umgesetzt zu werden. Sinnvoll ist es, sich zuerst einmal die vorgeschlagene Liste an Grundmaterialien anzuschauen: ausreichend gutes Papier, aber auch Pappelholzplatten als Malgrund, Malerkrepp, Farben: Gouache, Acryl und Tusche. Eine Ausstattung, die man erweitern kann.

Die Vorschläge sind keine Schritt-für-Schritt Anleitungen, sondern originelle Impulse, beschränkt auf ein illustrierendes Foto und einen knapp gehaltenen Text. Das mag manchen bereits genügen, wer es genauer will, findet auf der jeweiligen Projektdoppelseite einen QR-Code, der zu einer kurzen Videoanleitung führt. Einfacher geht’s wirklich nicht.

Die Ansätze sind so vielseitig wie die Kunst selbst. Da gibt es als Malimpuls zum Beispiel die Idee, Mark Rothkos großformatige, abstrakte Farbfeldmalereien als Ausgangspunkt zu nehmen und selber mit Farbflächen zu spielen. Oder man nimmt einen Bildausschnitt aus einer Zeitschrift und ergänzt das Bild mit eigenen groben Strichen. Oder man versucht es mal mit zwei Händen – ausgesprochen spannend zu sehen, wie sich die eine beim Zeichnen viel schwerer tut als die andere. Man kann mit Tintenkillern malen, Windbilder ausprobieren oder mit Spielzeugautos, deren Räder Farbe durchqueren, bunte Spuren hinterlassen. Ob die Salatschleuder aus der Küche tatsächlich rausgerückt wird? Keine Sorge, es bleiben genug Alternativen, viele inspiriert von großer Kunst – ohne einzuschüchtern!

Hier hat sich ein Team Gedanken gemacht, wie Kinder Spaß am Ausprobieren von Kunst haben können. Und das funktioniert ganz sicher. Und noch ein kleiner Tipp: Das Ganze gibt es auch als Set: Kreativbuch ›Mach Kunst draus!‹ im Bundle mit Materialtüte und bedruckter Stofftasche.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Kinderkunsthaus: Mach Kunst draus!
München: mixtvision 2025
72 Seiten, 20 Euro
Kindersachbuch ab 4 Jahren

Leseprobe

