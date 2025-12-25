Heilbronn überrascht immer wieder! Denn die Stadt am Neckar, umgeben von Weinbergen und geprägt von einer reichen Geschichte als Reichs- und Handelsstadt, hat sich in den vergangenen Jahren mit spannender Dynamik neu erfunden. Und auch aktuell gibt es für MARC PESCHKE einen guten Grund, Heilbronn mal wieder zu besuchen. Denn mit der Ausstellung ›KOSMOS BUSSE. HAL BUSSE‹ widmet die renommierte Kunsthalle Vogelmann einer Künstlerin nun eine umfassende Retrospektive, deren Werk von internationaler Bedeutung ist – und zugleich eng mit Heilbronn verbunden bleibt. Bis zum 29. März ist die Schau im zentral gelegenen Museumsbau zu erleben.

Neben Theater und Museen prägen heute ein wachsender Bildungscampus mit international renommierten Hochschulen und Forschungsinstituten, internationale Studierende und ja, eine ausgeprägte Innovationskultur die Stadt. Mit besonderem Fokus auf Zukunftstechnologien hat sich Heilbronn zu einem der spannendsten Bildungs- und Wissensstandorte Deutschlands entwickelt.

Rund um den Bildungscampus entstehen Forschungsinstitute, Start-ups und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Diese Aufbruchsstimmung verleiht der Stadt eine junge, internationale Atmosphäre – und bildet einen inspirierenden Kontrast zur historischen Altstadt, den Weinbergen und der weiten Neckarlandschaft.

Der Neckar mit seinen Parks, Promenaden und urbanen Sandstränden, das architektonisch vielbeachtete Gelände der BUGA 2019 sowie das vielfältige kulturelle Angebot verleihen Heilbronn heute ein besonderes Flair. Die Stadt ist wie geschaffen für einen kulturorientierten Wochenendtrip, bei dem sich Kunstgenuss und Naturerlebnis verbinden.

Mit Heilbronn verbunden

Hal Busse (1926–2018), geboren in Bad Friedrichshall-Jagstfeld bei Heilbronn, studierte nach dem Zweiten Weltkrieg in Stuttgart – direkt nach der Wiedereröffnung der Akademie im Sommer 1946 – und später an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Sie reiste viel, stellte international aus, doch blieb sie Heilbronn stets verbunden und lebte seit 1989 bis zu ihrem Tod wieder hier am Neckar.

Hannelore Busse, die sich »Hal« nannte, entstammte einer Künstlerfamilie. Auch Arbeiten ihres Vaters, des impressionistischen Landschaftsmalers Hermann Busse, sowie ihres Mannes Klaus Bendixen sind in der Ausstellung zu sehen: behutsame Kontextualisierung eines Werks, das dennoch unverkennbar eigenständig ist.

Farben, die blühen

Zu Beginn malt Hal Busse noch gegenständlich: helle, heitere Szenen von Badenden an Jagst und Kocher, Obsternte, Weinberge. Später rückt der elterliche Garten in Heilbronn in den Fokus. Doch bereits in den 1950er Jahren beginnt sie, neue Bildräume zu erkunden. In den 1950er, 1960er und 1970er Jahren entstehen ihre zentralen Arbeiten: sinnliche Abstraktionen, farbintensive Kompositionen und frühe Nagelreliefs, mit denen sie der ZERO-Bewegung nahesteht, ohne sich ihr anzuschließen, auch wenn es zu gemeinsamen Ausstellungen kommt.

»Menschen, wie Blumen … Früchte, wie Menschen … Farben, die blühen«, schrieb die Künstlerin 1964 über ihr Werk. Rot wird zu ihrer Schlüssel- und Lieblingsfarbe. »Rot geht mit allen Farben«, sagte Busse – eine Haltung, die sich in der Offenheit und Vielstimmigkeit ihres Œuvres widerspiegelt. Besonders eindrucksvoll sind jene Arbeiten, die zwischen Realismus und Abstraktion pendeln – etwa die großformatige ›Obsternte‹ (1952/53), eine lyrische Bildfindung von internationalem Rang.

Ein Werk von internationaler Relevanz

›KOSMOS BUSSE‹ ist eine umfangreiche Retrospektive mit klarem Anspruch: Sie zeigt ein Werk von internationaler Relevanz, das derzeit zunehmend neu entdeckt wird. Früh war Hal Busse in Frankreich, den USA und Kanada ausgestellt. Einflüsse der École de Paris sind ebenso präsent wie eine konsequent individuelle künstlerische Haltung. 1958 hatte sie ihre erste Einzelausstellung in der Galerie von Klaus Gallwitz in Karlsruhe. Eine ergänzende Präsentation im Museum im Deutschhof, unweit der Kunsthalle Vogelmann, widmet sich der engen Verbindung der Künstlerin zu Heilbronn und verankert ihr Werk auch lokalhistorisch.

Der Kunsthistoriker Jörg Scheller beschreibt Hal Busses Kunst treffend als geprägt von »Neugier statt Marktmacht, Empfindsamkeit statt Rigorismus, Suche statt Statement, Mehrdimensionalität statt Machotum«. Heute werden ihre Arbeiten unter anderem von der Berliner Galerie Volker Diehl vertreten, die auch an der Realisierung der Ausstellung beteiligt war.

Vielfalt und Offenheit

Hal Busse war eine Avantgardistin eigener Prägung. Nicht nur die frühe Entwicklung der Nagelreliefs – noch vor Günter Uecker – macht ihr Werk bedeutend. Skulpturale Objekte aus geometrischen Formen, die roten Bilder, Darstellungen von Paaren, Stillleben und Alltagsgegenstände wie ›Ein Glas Wasser‹ zeugen von stilistischer Bandbreite.

›Kosmos Busse‹ zeichnet diese Entwicklung von den frühen Jahren bis zu den späten Arbeiten nach. Immer bleibt die Künstlerin auf der Suche nach einer Form, die rationale wie emotionale Dimensionen menschlicher Existenz gleichermaßen reflektiert. Ihr Werk ist nicht nur eine ästhetische Erfahrung, sondern auch eine Einladung zur Reflexion.

Die Wiederentdeckung einer Künstlerin

Historische Fotografien, Porträts und Aufnahmen mit Studienfreunden zeigen eine Künstlerin, die von Zeitgenossen als zurückhaltend beschrieben wurde. »Durchsetzen ist nicht mein Ding«, sagte Hal Busse selbst – ein Satz, der erklärt, warum ihr Werk zeitweise aus dem Fokus geriet. Doch heute ist die Bewegung spürbar: Kürzlich wurde eine rote Arbeit von der renommierten Kunsthalle Recklinghausen angekauft. Es ist ein Glücksfall, dieses bedeutende Werk der Nachkriegsavantgarde nun in Heilbronn en gros wie en détail entdecken zu können.

| MARC PESCHKE

Ausstellungsinformationen

KOSMOS BUSSE. HAL BUSSE 100

Kunsthalle Vogelmann

Allee 28, 74072 Heilbronn

Bis 29.3. 2026

Die Ausstellung wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet: Führungen, Workshops, Gespräche, Entdeckungstouren, Kunstpausen und ein Kunst-Duett laden zur vertieften Auseinandersetzung ein. Ein besonderer Höhepunkt ist die Veranstaltung:

„Kunst & Kulinarik“

Donnerstag, 26. März, 17 Uhr

Im Anschluss an eine Führung durch die Ausstellung folgt ein Besuch der historischen Heilbronner Weinvilla mit kurzer Hausführung. Inklusive: Eintritt in die Kunsthalle Vogelmann inkl. Führung, Hausführung in der Weinvilla, 1 Glas Sekt sowie ein 3-Gang-Degustationsmenü mit drei korrespondierenden Weinen.Preis: 78 Euro

Anmeldung

Tel. 07131 56-4103 oder buchungen@heilbronn-marketing.de