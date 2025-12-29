/

Noch ein Fest …

Spielbuch | Aleksandra und Daniel Miezielińscy: Carp City

…, und zwar das des Siebenarmigen Orang-Utans. Es wird in der Stadt des Tanzenden Karpfens gefeiert und damit auch alles wie geplant funktioniert, gibt es noch eine Menge zu tun. Also nichts wie ran an die Arbeit, freut sich ANDREA WANNER.

Eine große bunte Stadt aus der Luft betrachtet.Dazu braucht man: das große Buch, einen Stadtplan, nicht weniger als 272 Sticker auf sieben Bögen, einen beiliegenden Stadtführer, den Rucksack auf den letzten Seiten des Stadtführers und einen Bleistift. Und der ist tatsächlich das Einzige, das nicht in dem Komplettpaket enthalten ist. Und dann fängt man an einer beliebigen Stelle mit Buch an, findet im Stadtführer das, was einem die Person, auf die man gerade trifft, zu sagen hat. Und der Rest ergibt sich tatsächlich von selbst, auch wenn alles auf den ersten Blick sehr komplex wird. Einfach machen, es wird garantiert!

Alles an diesem Buchspiel – oder Spielbuch – ist besonders. Von Aleksandra und Daniel Miezielińscy liebevoll und kreativ gestaltet, ist jede Doppelseite der großformatigen Wimmelbilder schon ein Erlebnis. Die Stadt liegt am Fluss, es gibt einen Hafen, Paläste und Türme, Kirchen, mittelalterlich anmutende Wohngebiete, Felder, Wald, ein Theater. Was man bereits auf dem Stadtplan in der Übersicht entdecken kann, findet man dann als Einzelszenen vergrößert und mit unzähligen Akteurinnen und Akteuren bevölkert. Da wird getanzt, gesungen, gearbeitet, gestritten geschwommen, gepflanzt, geklettert … Es gibt Tiere und Fabelwesen, faszinierende Pflanzen und noch so viel mehr.

Es ist ein einziger Traum, in dem man sich verlieren könnte – hätte man da nicht so viel zu tun. Man erhält Dinge wie Antimagiehandschuhe, flüssige Schokolade, eine Kletterausrüstung oder Powerkleber und erfährt nach und nach, wozu man das alles braucht. Und dann gibt es ja auch noch die Sticker, die an die jeweils passende Stelle im Buch geklebt werden müssen und die die Story verändern.

Es ist Abenteuer pur, spannend, originell, verzwickt und zieht schnell in Bann. Es gibt eine grüne markierte Einstiegsversion, falls man sich etwas überfordert fühlt, und es gibt einen QR-Code zu einem Video, das alles erklärt.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Aleksandra und Daniel Miezielińscy: Carp City
Die Stadt des Tanzenden Karpfens
(Miasto Tańczacego Karpia, 2024) Aus dem Polnischen von Hannah Gemmel
Frankfurt am Main: Moritz 2025
240 Seiten, 36 Euro
BuchSpielBuch ab 8 Jahren
