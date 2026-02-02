Sylvie ist ihren Nebenjob im Museum los. Vor dem Abi wollte sich die 17jährige dort ein bisschen Geld verdienen, aber dann muss sie dem Museumsdirektor mitteilen, dass ein Bild gestohlen wurde. Er wirft sie sofort raus und auf einmal sieht sich Sylvie einer Menge Ungereimtheiten gegenüber. Von ANDREA WANNER

Immerhin findet sie schnell einen neuen Job, denn Sylvie will um jeden Preis Grellrode verlassen. In ihren Augen ist das ein ödes Kaff, in dem sie ihre Zeit verliert. Beim Ausschenken von alkoholfreiem Hagebuttenpunsch auf der Grellroder Burg lernt sie gleich am ersten Tag Paul kennen, der in einer Ritterrüstung die Besucher erschrecken soll. Sylvie verliebt sich sofort. Und sie lenkt sich auch ein bisschen davon abl, dass ausgerechnet ihr Lieblingsbild dem Museum abhandengekommen ist »Nachrichten aus dem Inneren der Katze« hat sie im Gegensatz zu den vielen langweiligen anderen Kunstwerken total fasziniert und angezogen. Aber warum lässt das alle anderen so kalt und es wird nicht einmal die Polizei eingeschaltet?

Das Leben kann ganz schön kompliziert sein, wenn keiner wirklich sagt, was er denkt und worum es geht. Die Erwachsenen scheinen alle ihre Geheimnisse zu haben und Sylvie blickt immer weniger durch. Auch ihre eigenen Gefühle kapiert sie nicht mehr. Judith Burger – wunderbar auch ihr Kinderroman ›Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer‹ gelingt es, daraus eine spannende, komplexe und gleichzeitig sehr unterhaltende Geschichte zu machen. Sylvie lässt uns als Ich-Erzählerin an ihren Gedanken teilhaben, die kreuz und quer durcheinandergehen.

Da gibt es ihre merkwürdige Tante Käthe, ihre »Overvoice«, die laut kommentiert, was Sylvie macht und die gar nicht ihre richtige Tante ist. Da ist Paul, der plötzlich ihren Job im Museum hat. Und Herrn Brunse, den unsympathischen Museumsdirektor. Nichts passt zusammen und doch fügt sich am Ende eines ins andere.

Bis dahin ist es ein langer Weg mit einer Bahnfahrt nach Kleinhuschleben, Kohlrouladen, einer Katze und vielen Überraschungen, die sich zu einem packenden Krimi und einer schönen Lovestory zusammenfügen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Judith Burger: Nachrichten aus dem Inneren der Katze

Hildesheim: Gerstenberg 202

176 Seiten, 16 Euro

Jugendbuch ab 13 Jahren

