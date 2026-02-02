/

Das Leben der Tiere

Roman | María Ospina Pizano: Für kurze Zeit nur hier

In ihrem preisgekrönten Debüt Für kurze Zeit nur hier erzählt die Kolumbianerin María Ospina Pizano aus ihrer eigenen Perspektive von der Tierwelt. Von BETTINA GUTIERREZ

Um das Seelenleben der Tiere geht es in dem Roman Für kurze Zeit nur hier der kolumbianischen Schriftstellerin und Kulturwissenschaftlerin María Ospina Pizano. So etwa, wenn sie die Empfindungen und Gedanken der beiden Hündinnen Kati und Mona schildert, die herrenlos umherstreunen. Treu und traurig läuft Kati auf der Suche nach ihrem Herrchen Luis durch die Straßen Bogotás, bis sie von zwei Männern in einen Wagen gezerrt und in ein Tierheim gebracht wird. Das gleiche Schicksal widerfährt auch Mona, die sich schließlich unfreiwillig in einem Heimzwinger mit Kati wiederfindet. Sie freunden sich an und werden unzertrennlich, bis Kati in ein neues Zuhause auf einem kleinen, abgelegenen Hof auf dem Land einzieht. Dort angekommen fällt es ihr zunächst schwer, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen; dies nicht zuletzt, da sie ihre Freundin Mona vermisst: »Man hatte ihr die Liebe Monas geraubt.«

Anderen Tierprotagonisten im Roman ergeht es ähnlich wie den Hündinnen. Wie die Menschen durchleben sie Höhen und Tiefen, Trauer, Freude, Hoffnung oder Enttäuschungen; einfühlsam und feinsinnig weiß María Ospio Pizano hiervon zu berichten. Ein langes Kapitel widmet sie hierbei einer Gruppe von Zugvögeln samt Scharlachkardinal. Während der Vogelschwarm bei seiner Reise durch die USA teils von der Zivilisation in Gestalt von Wolkenkratzern tödlich erfasst oder von Radarschirmen scharf beobachtet wird, gelingt es dem Scharlachkardinal sich über das Meer nach Bogotá und anschließend in einen in der Nähe gelegenen Nebelwald zu retten.

Ein kleines Stachelschwein wird wiederum von seiner Besitzerin in eine Tierklinik eingewiesen, da die Haltung von Wildtieren in Kolumbien nicht erlaubt ist; verängstig und irritiert reagiert es auf diese Einweisung, ohne zu wissen warum ihm dies geschieht. Und ein verpackter Käfer flüchtet sich nach einer Expedition in die »Menschenwelt« in eine Erdkuhle, bevor er von einer Amsel verspeist wird. »Wer weiß schon, wie es ist, wenn man vom Schnabel eines gierigen Vogels aufgepickt wird?« merkt die Autorin an.

Ausgesprochen behutsam und authentisch geht María Ospina Pizano hier mit den Gefühlen der Tiere um, ohne dabei die Menschen außer Acht zu lassen. Auch sie werden teils, trotz mancher Reflexionen über die Gegensätze zwischen Mensch und Natur, von Fürsorglichkeit und einer gewissen Zuneigung für diese Lebewesen ergriffen. Es ist ein feiner, kleiner, zeitloser Roman. Eine erhellende Lektüre.

| Bettina Gutièrrez

Titelangaben
María Ospina Pizano: Für kurze Zeit nur hier
Zürich: Unionsverlag 2025
280 Seiten. 22 Euro
Reinschauen
»Obwohl wir die Reichen hassen, lieben wir die Housewives«

Roman | Stefanie Sargnagel: Iowa

Krise ist in den letzten Jahren Dauerzustand und andauernd spitzen sich gesellschaftliche Konflikte zu. Stefanie Sargnagel hat ein Buch geschrieben, dass dorthin geht, wo es am schlimmsten ist: Amerika. Dabei schildert sie alles aus der Perspektive einer deutsch-österreichischen Freundschaft – und gibt mit ihrem ehrlichen Humor ein Stück Hoffnung. Von SVEN BECK

Sprachrohr der Ratlosigkeit

Menschen | Vor 125 Jahren wurde Marie Luise Kaschnitz geboren

Mit dem ihr oft verliehenen Etikett der »grande dame« der deutschen Literatur konnte sich die Schriftstellerin Marie Luise Kaschnitz nie anfreunden. Obwohl sie nur in ihrer »Jugend« Romane und nach dem Krieg vorwiegend Gedichte und Erzählungen geschrieben hat, gilt sie als eine der herausragenden Gestalten in der deutschen Nachkriegsliteratur. Von PETER MOHR

Big Trouble in Little Europe

Roman | Thomas Pynchon: Schattennummer

Er hat sich mehr als ein Jahrzehnt Zeit gelassen. Aber nun ist er da, der neue Roman des inzwischen 88-jährigen Thomas Pynchon. Von dem man immer noch nicht viel weiß, weil er sich nach wie vor konsequent jeglicher Öffentlichkeit verweigert. Frei nach der Devise: Was zählt, ist das Werk, nicht der Autor. Schattennummer heißt sein neuester literarischer Streich. Knapp 400 Seiten lang ist der – für Pynchon-Verhältnisse also eher schmal. Und nachdem die ersten paar Kapitel sich lesen, als wäre man unversehens in die Welt von Raymond Chandler oder Dashiell Hammett geraten, landet man schließlich doch noch da, wo in den Romanen des ewigen Nobelpreis-Kandidaten schon immer der Wahnsinn tickt. Von DIETMAR JACOBSEN

Party

TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Party

Die Industrialisierung, sagte Farb, habe die Welt verändert.

Jeder Tag, sagte Wette, jeder Tag verändere die Welt.

Annika blätterte in einem Reisemagazin.

Farb tat sich eine Pflaumenschnitte auf.

Tilman reichte ihm einen Löffel Sahne.

Farb verteilte die Sahne gleichmäßig über seinen Kuchen und strich sie langsam und sorgfältig glatt.

Ob es vor der Industrialisierung etwas wie Freizeit gegeben habe, fragte Annika

Liebe ausgeschlossen

Jugendbuch | Lena Hach: Popcorn süß-salzig

Ruby ist nicht an der Liebe und am sich Verlieben interessiert. Sie kennt all die wiederkehrenden Muster, Motive und Themen, die zu Lovestorys gehören – schließlich schreibt ihre Mutter so Zeugs (mit noch intimeren Details). Also: Finger weg! »Leichter gesagt als getan«, denkt sich ANDREA WANNER.