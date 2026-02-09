/

Leben unter den Taliban

Jugendbuch | Deborah Ellis, Sonne an dunklen Tagen

Der elfjährige Rafi möchte Tänzer werden und bekommt dafür eine einmalige Chance an einer Schule in New York. Alles ist bereit, er hat den Flughafen von Kabul erreicht. Aber er wird das Flugzeug nie besteigen. Von ANDREA WANNER

Kinderaugen blicken auf eine Wüstenlandschaft, in der eine Gruppe Flüchtlinge läuft.Deborah Ellis verbindet ihre Arbeit als Psychotherapeutin mit leidenschaftlichem Aktivismus. Um die Stimmen afghanischer Frauen hörbar zu machen, gründete sie in Toronto die Organisation ›Frauen für Frauen in Afghanistan‹. Die tiefgreifenden Erlebnisse und Gespräche während ihrer Zeit in Flüchtlingslagern in Pakistan dienten als Inspiration für ihre international erfolgreiche Buchreihe, die mit ›Die Sonne im Gesicht‹ begann. Für ihr Werk wurde sie weltweit mit zahlreichen Preisen geehrt.

Die elfjährige Parvana stand damals im Mittelpunkt der 2000 auf Englisch, 2001 auf Deutsch erschienenen Geschichte. Nur als Junge verkleidet überlebte sie die Herrschaft der Taliban. Wir erinnern uns:

Um das Jahr 2000 herrschten die Taliban mit sehr strengen Regeln in Afghanistan. Das änderte sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001: Truppen der USA und anderer Länder, darunter Deutschland, stürzten die Taliban, weil diese Terroristen versteckten. In den folgenden 20 Jahren versuchte die Weltgemeinschaft, das Land wieder aufzubauen. Es gab Wahlen, neue Schulen wurden gebaut und vor allem Mädchen durften endlich wieder lernen. Trotz dieser Fortschritte blieb es gefährlich, da die Taliban im Hintergrund weiterkämpften. Im Jahr 2021 zogen die internationalen Truppen schließlich ab. Die Taliban nutzten diesen Moment für einen schnellen Angriff und übernahmen im August 2021 wieder die gesamte Macht in Kabul. Seitdem regieren sie das Land erneut mit harter Hand. Die Menschen in Afghanistan leiden heute unter großer Armut, und besonders für Frauen und Mädchen wurden fast alle Rechte und Freiheiten wieder abgeschafft.

Das Leiden wiederholt sich. Deborah Ellis hat das krisen- und kriegsgeschüttelte Land nie aus dem Blick verloren. In weiteren drei Bänden setzt die Geschichte von Parvana und den Menschen in ihrem Umfeld fort und beschreibt ihr Leben unter den harten Bedingungen in Afghanistan und in Flüchtlingslagern. Ihre Heldin Parvana hat eine Schule für Mädchen gegründet, ihrem Sohn will sie alles ermöglichen. Und er ist genau in demselben Alter als sie damals, alles sich mit einem Schlag alles ändert.

Berichterstattung über Afghanistan heute wichtiger denn je, da das Land unter einer der schwersten humanitären Krisen weltweit leidet und fast die Hälfte der Bevölkerung auf Hilfe angewiesen ist. Besonders kritisch ist die Lage für Frauen und Mädchen, die durch neue, extrem strenge Gesetze fast vollständig aus der Öffentlichkeit verbannt wurden und weltweit als einzige keine Schulen besuchen dürfen.

Da lokale Medien massiv unterdrückt werden, ist die externe Berichterstattung die einzige Möglichkeit, die massiven Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Nur durch anhaltende Aufmerksamkeit kann verhindert werden, dass das Schicksal der Menschen in Vergessenheit gerät und die internationale Unterstützung für lebensnotwendige Hilfe komplett wegbricht. Deborah Ellis findet dafür bewegende Worte, die zu Herzen gehen und erzählt von Menschen, die man nie vergisst.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Deborah Ellis: Sonne an dunklen Tagen
(One more Mountain, 2022, deutsche Originalausgabe Wien: Jungbrunnen 2023)
Aus dem kanadischen Englisch von Brigitte Rapp
München: cbj 2026
160 Seiten, 10 Euro
Jugendbuch ab 14 Jahren
Reinschauen
| Leseprobe

Weitere Artikel der Kategorie »Jugendbuch«

Eine Zukunft für das Mädchen 7652.4 – Sektion 48

Jugendbuch | Jenni Fagan: Das Mädchen mit dem Haifischherz Wie stellt man sich ein ›Mädchen mit dem Haifischherzen‹ vor? Haie gelten als brutal und gefährlich. Und ein Mädchen mit solch einem Herzen? Schon beim Anblick des Covers kann man vermuten, dass die 15jährige Anais nicht gerade zimperlich ist. Von ANDREA WANNER

Freundschaft, Freundschaft, über alles?

Jugendbuch | Martin Gülich: Ich bin hier nur der Kumpel Befreundet sein ist schön. Allerdings sollte Freundschaft ehrlich sein. Hintergedanken sollte es nicht geben, jedoch gewisse Grenzen dafür, wie weit man im Namen der Freundschaft geht. Wenn es Hintergedanken gibt und Grenzen fehlen, kann das Ganze für Publikum bedenklich werden. Wie Martin Gülichs neuer Jugendroman über Finn und die geheimnisvolle Carla. Von MAGALI HEISSLER

Tief im dunklen Wald

Jugendbuch | Lucy Christopher: Kiss me, kill me Im Wald wird ein Mädchen getötet. Der Täter ist schnell gefunden und gesteht seine Tat. Es geht nur noch darum, ob Emilys Vater wirklich schuldfähig ist. Ein Thriller, der an dunkle Orte und in Abgründe führt. Von ANDREA WANNER

Zuviel Familie

Jugendbuch | Michaela Beck: Ich, meine fürchterlich nette Familie und andere Katastrophen

Angesichts der ausufernden Verwandtschaft droht die 14jährige Martha en Überblick zu verlieren: drei Stiefväter, zwei Halbbrüder, jede Menge Großeltern und sonstige wohlmeinende Angehörige dominieren das Leben des Teenagers in Berlin. Schlimmer geht es nicht mehr. Oder doch? ANDREA WANNER staunt über die Patchworkfamilie.

Dystopie für Jugendliche

Hörbuch | Neal Shusterman: Vollendet – Der Aufstand »Der zweite Bürgerkrieg, auch bekannt als Heartland-Krieg, war ein langer blutiger Konflikt um eine einzige Streitfrage. Um den Krieg zu beenden, wurden mehrere Zusätze zur Verfassung verabschiedet: ›Die Charta des Lebens‹. Beide Streitmächte, die Abtreibungsgegner und die Abtreibungsbefürworter, erklärten sich mit der Charta einverstanden«. Nach der Charta ist das menschliche Leben unantastbar, außer in der Zeit zwischen dem 13. und 18. Lebensjahr. In dieser Zeit können die Eltern »rückwirkend« abtreiben, wenn der gesamte Jugendliche als Organspende verwandt wird und so »weiterlebt«. WOLFGANG HAAN stellt die dystopische Geschichte für Jugendliche vor.