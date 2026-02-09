Kinderbuch | Amanda Mijangos: ErZähl mir etwas

Zählen und Erzählen sind eng miteinander verbunden, da beide strukturieren, Sinn stiften und Informationen ordnen. Während das Zählen Mengen und Reihenfolgen festlegt, kontextualisiert das Erzählen Fakten, macht Daten erlebbar. Klingt kompliziert? In dem Bilderbuch von Amanda Mijangos erlebt man das auf ganz spielerische Art, freut sich ANDREA WANNER.

Klar, wir beginnen mit der Null. Null ist nichts. Komisch, denn dann stellt sich eine Figur neben die Null und plötzlich ist da deutlich eine Zehn zu erkennen. Ebenso fragwürdig ist auf der nächsten Doppelseite die Eins. »1 Person?« Wer sich das Wesen anschaut, sieht sowohl einen Menschen als auch eine Raubkatze. Sind das nun zwei Figuren in einer? Ein verkleidetes Kind? Oder ein wildes Tier, das das Kind gefressen hat?

Alles an diesem kleinen quadratischen Buch verblüfft, verzaubert. Schon auf dem Cover, dessen Schrift aus Buchstaben besteht, die aus Dingen gestaltet sind: der Kamm ein E, der Regenschirm ein T und die Schlange ein S. Das Vorsatzpapier spielt mit dem Vertauschen von Vorder- und Hintergrundfarben, die Rollen von Motiv und Hintergrund werden getauscht: Vorne sind das lila Punkte auf rotem Grund und rote Punkte auf lila Grund, hinten dasselbe Spiel mit Blau und Gelb. Fasziniert wandert das Auge von links nach rechts und wieder zurück. Schon da passiert so viel, regt die Positiv-Negativ-Umkehr zum Staunen an.

Im Inneren steigert sich die Farbigkeit mit jeder Seite. Die gepunkteten Flächen als Hintergrund oder gestaltete Objekte begegnen einem noch des Öfteren. Und dann zählen wir. Staunend, rätselnd. Drei Vulkane? Auf den ersten Blick sieht man nur einen. Was ist mit den beiden anderen? So ähnlich geht es einem mit den vier Stühlen für die Katze. Ganz schön herausfordernd. Man muss umdenken, neu schauen, kreativ werden. Bei den 72 reisenden Ameisen muss man wohl erst mal nachzählen. Und um die Fragen zu beantworten, woher sie kommen und wohin sie wollen, muss die Fantasie das Papier verlassen und sich eine Geschichte überlegen. Bei den 99 Punkten braucht es einen Stift, um das hinter Geheimnis zu kommen. Ob es tatsächlich 365 Bücher sind, eine Geschichte für jeden Tag, die da bunt gestapelt und aneinandergereiht warten? Die letzte Zahl – es sind die Lichter, die die Nacht erhellen – lautet eine Milliarde zweihundertvierunddreißig Millionen fünfhundertsiebenundsechzigtausendneunhundertachtzig, als Zahlen geschrieben schlicht 1234567890. Und wer genau hinschaut, findet am Ende noch eine Zahl, die keine ist. Die liegende Acht bezeichnet eine Größe, die über jede noch so große Zahl hinauswächst.

Grenzenlosigkeit ist auch das Konzept des kleinen Buches, das grafisch und inhaltlich jeden Rahmen sprengt und hinausreicht in eine Unendlichkeit der Vorstellungskraft, so wie es über alle Grenzen hinweg unbegrenzte Geschichten gibt, die nur darauf warten, erzählt zu werden.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Amanda Mijangos: ErZähl mir etwas

Ein Bilderbuch aus Mexiko zum Zählen und Erzählen

(Un libro para contar, 2024) Aus dem Spanischen von Eva Roth

Basel: Baobab Books 2025

48 Seiten, 19,50 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

