Moderne Staaten sind keine bloßen Ordnungsinstanzen mehr. Sie sind Produzenten von Erwartungen. Kaum ein Bereich gesellschaftlichen Lebens bleibt unberührt von der Vorstellung, dass staatliches Handeln Sicherheit gewährleistet, Risiken abfedert, Chancen ermöglicht oder zumindest regulierend eingreift. Diese Erwartungsdichte ist historisch gewachsen. Und sie prägt das Verhältnis zwischen Politik und Gesellschaft fundamental. Gerade in den letzten 10 bis 20 Jahren hat dies nochmal einen Schub erhalten. Von Dr. DANIEL MEIS

Vor dem 19. Jahrhundert war staatliche Herrschaft in Europa überwiegend auf Kernfunktionen konzentriert: Steuererhebung, äußere Sicherheit, Rechtsprechung, begrenzte Infrastruktur. Zwar existierten bereits Formen obrigkeitlicher Fürsorge, doch sie blieben punktuell und auf die Initiative und Gutmütigkeit von Herrschern oder Akteuren wie die Kirchen angewiesen.

Der entscheidende Wandel setzte mit der Durchsetzung des modernen Verwaltungsstaates ein. Mit der Industrialisierung, Urbanisierung und sozialen Mobilität wuchsen nicht nur wirtschaftliche Dynamiken, sondern auch gesellschaftliche Verwundbarkeiten. Krankheit, Erwerbslosigkeit, Alter oder Marktkrisen wurden zunehmend als kollektive Risiken wahrgenommen.

Das neue Staatsverständnis ging dabei auch einher mit einem neuen Familienverständnis. Einst war Familie das zentrale soziale Sicherheitsnetz. Wer krank, alt oder sonstwie bedürftig wurde, war im Sozialverband Familie versorgt. Mit dem Aufbrechen der traditionellen Familienstrukturen, dem Wegfall der Familie als Wirtschafts- und Sozialfaktor, ging zugleich ein in diese Bereiche hineindringender Staat einher. Sozialfälle im ureigenen Sinne waren nun kein immer weniger ein Fall für die Familie, und immer mehr für die Gesellschaft – und damit den Staat. Veränderungen von Familie und Staat gingen Hand in Hand, verstärkten den Zug des jeweils anderen gar noch.

Im späten 19. Jahrhundert begann sich daher ein neues Verständnis staatlicher Verantwortung zu etablieren. Sozialversicherungssysteme, Arbeitsschutzregelungen, öffentliche Bildungsangebote – sie alle signalisierten: Der Staat beschränkt sich nicht mehr auf Ordnung, er übernimmt Gewährleistung. Diese neue Normalität wurde mit dem Zahn der Zeit zur Norm. Und damit verschob sich die Erwartungsstruktur in der Gesellschaft. Politische Herrschaft legitimierte sich nun nicht allein durch Stabilität, sondern durch Leistungsfähigkeit im Sozialen.

Im 20. Jahrhundert intensivierte sich diese Entwicklung. Der Ausbau sozialstaatlicher Sicherungssysteme, wirtschaftspolitische Steuerungsansprüche und infrastrukturelle Großprojekte führten zu einer bislang unbekannten Verdichtung staatlicher Zuständigkeiten – und damit ist nicht einmal die Planwirtschaft einbezogen, sondern nur die Marktwirtschaft westeuropäischen Zuschnitts. Politik erschien zunehmend als gestaltende Kraft. „Der Staat“ wurde zur über allem schwebenden Instanz, welche soziale Risiken kalkuliert, Konjunkturen aktiv beeinflusst, Lebensverhältnisse angleicht.

Mit jeder neuen Zuständigkeit stieg jedoch auch das Maß an impliziten Versprechen. Der Gewöhnungsfaktor an immer neue Ansprüche besorgte den Rest. Hier liegt ein strukturelles Spannungsverhältnis. Denn je umfassender staatliche Verantwortung definiert wird, desto größer wird die Erwartungsanfälligkeit.

Moderne Gesellschaften neigen hierbei zu dem Verhaltensmuster, Unsicherheiten politisch adressierbar zu machen. Was früher als individuelles Schicksal oder als naturgegeben galt, wurde nun zum Gegenstand regulativer Ansprüche. Wo man sich früher als Einzelfall an den Landesherrscher wenden und auf dessen Mildtätigkeit hoffen konnte, galten nun Anrechnungszeiten von Sozialabgaben und rechtliche Ansprüche auf Sozialleistungen. Dieser Prozess ist weder Ausdruck moralischer Überhöhung noch administrativer Hybris, er folgt schlicht der Logik wachsender Interdependenz. Je komplexer eine Gesellschaft, desto stärker tritt der Wunsch nach institutioneller Absicherung hervor.

Historisch betrachtet ist diese Dynamik kein geradliniger Prozess, sondern ein zyklisches Muster. Phasen expansiver Zuständigkeitsausweitung wechseln mit Perioden der Konsolidierung und Reform. Bereits im frühen 20. Jahrhundert klagten Beobachter über Überdehnung staatlicher Aufgaben. In späteren Jahrzehnten wurden Effizienz, Verschlankung und Priorisierung zu Leitbegriffen administrativer Selbstbeschreibung. Doch auch diese Reformimpulse reduzierten Erwartungen selten grundlegend, sie verlagerten sie lediglich.

Der moderne Staat operiert daher in einem paradoxen Feld. Er muss Erwartungen aufnehmen, um legitim zu bleiben, kann sie aber strukturell nie vollständig erfüllen. Jede erfolgreiche Problemlösung schafft neue Anspruchsgrundlagen. Jede Institutionalisierung von Sicherheit erhöht die Sensibilität für verbleibende Unsicherheiten. In diesem Sinne erzeugt staatliches Handeln Erwartungsüberschüsse, die er zugleich zu moderieren versucht. Wer sich dem in den Weg zu stellen versucht, muss zwangsläufig irgendwem auf die Füße treten.

Hinzu kommt ein weiterer historischer Befund, der in Debatten um Überbürokratisierung und Staatsausgabenquote ständig übersehen wird: Erwartung ist nicht nur quantitativ gewachsen, sondern qualitativ transformiert worden. Während frühere Staatsmodelle primär auf Schutz zielten, tritt heute die Idee gleichwertiger Lebensverhältnisse, umfassender Teilhabe oder präventiver Vorsorge hinzu. Vor 200 Jahren regte sich häufig Unmut über einen sich einmischenden Staat, heute regt sich viel Unmut über einen nicht helfenden Staat.

Politik wird insofern zunehmend nicht allein an der Abwehr von Gefahren gemessen, sondern an der aktiven Gestaltung gesellschaftlicher Möglichkeiten. Damit verschiebt sich der Bewertungsmaßstab von reaktiver Stabilisierung zu proaktiver Optimierung. Das mögen einige normativ beklagen, andere affirmieren, Wissenschaft kann es nur neutral feststellen.

Dieser Prozess ist also Teil einer langfristigen Transformation moderner Staatlichkeit. Erwartungszuwachs ist kein Betriebsunfall politischer Kommunikation, sondern ein Strukturmerkmal neuzeitlicher Gesellschaften. Moderne Politik entsteht in dem Moment, in dem Gesellschaften kollektive Problemlösung als dauerhaft verfügbar denken.

Das Gefühl wachsender Überforderung begleitet den modernen Staat dabei ebenfalls schon seit seiner Ausdifferenzierung. Anspruchsinflation, Zuständigkeitsverdichtung und administrative Belastungsgrenzen wurden immer diskutiert. Gleichwohl erwiesen sich staatliche Institutionen immer wieder als anpassungsfähig – wahlweise durch radikale Brüche oder durch graduelle Reorganisation. Nicht alle Staaten konnte sich dabei auf dem schmalen Grat der Legitimität halten, manche verloren sämtliches Vertrauen ihrer Bevölkerung.

Der Staat als Erwartungsmaschine – das ist weniger eine polemische Zuschreibung als eine analytische Beschreibung. Er produziert Erwartungen, weil er Verantwortung institutionalisiert. Und er steht unter Druck, weil diese Verantwortung nie abschließend definiert ist. Die Geschichte zeigt somit kein Bild harmonischer Steuerbarkeit, sondern eines dauerhaften Aushandlungsprozesses von Leistungsversprechen und Leistungsfähigkeit – während dieser Prozess auf eine davon entkoppelte Erwartungshaltung trifft. In dieser Spannung liegt kein Ausnahmezustand moderner Politik, sondern ihre Normalform.

| DR. DANIEL MEIS

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