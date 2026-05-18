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Das Ende der Gehorsamkeit

Jugendbuch | Stefanie Höfler: Bis der Regen Feuer fängt

Kann man in einem totalitären Staat glücklich sein, solange es einem an nichts fehlt? Für Tonia lautet die Antwort lange Zeit: Ja! Sie ist eine, die sich an die Regeln hält und das grelle Licht der totalen Überwachung nicht scheut. In Höflers Welt trägt jede und jeder einen Sensor am Arm; jeder Herzschlag wird registriert, jede Bewegung ist gläsern. Es herrscht totale Kontrolle über Menschen, die gelernt haben, diese Unfreiheit als Normalität zu begreifen. Doch was passiert, wenn die Ordnung Risse bekommt? Von ANDREA WANNER

Ein Mädchen in einem Hoodie rennt durch einen WaldFür Tonia ist dieser Riss Sol – wild, frei und absolut regelwidrig. Die Liebe der beiden ist der erste Funke des Widerstands. Der zweite ist das bleierne Schweigen ihrer Eltern über das Verschwinden ihres Bruders Leonard. Unter einem ewig dauernden Regen beginnt Tonia zu begreifen: Wer die Wahrheit will, muss die Konformität hinter sich lassen. »Wir sind sicher. Solange wir uns bewegen wie die anderen, solange unser Puls ruhig bleibt, solange wir keine Fragen stellen, die niemand beantworten will.« erkennt Tonia. Und will genau das nicht mehr.

Stefanie Höfler mutet ihrem jungen Publikum in dieser Dystopie einiges zu. Wer zieht im Hintergrund die Fäden? Was verbirgt sich im Raum des Ungesagten? Sicherheit durch Anpassung war für Tonia lange Zeit ihr unhinterfragter Lebensentwurf. Doch die Erkenntnis reift: Wahre Freiheit gibt es nur durch Widerstand – zumal sie ohnehin gegen jede staatliche Norm verstößt, indem sie eine Frau liebt.

Höfler begleitet ihre Ich-Erzählerin durch eine gespenstische Welt, die keine individuelle Autonomie duldet. Um das Rätsel um Leonard zu lösen, muss Tonia ihren Sensor zurücklassen und in die Wildnis fliehen. Ohne zu wissen, wie man dort überlebt, gestützt nur auf Fragmente von Leonhards Wissen über essbare Pflanzen und Pilze, begibt sie sich auf unsicheren Grund. Man spürt bei jeder Zeile die wachsende Beklemmung. Intensiv und klug beschreibt Höfler eine Welt, in der Individualität ein Fremdkörper ist und in der Experimente zur Rettung der Menschheit ungeahnte, erschreckende Dimensionen annehmen.

Ein ebenso feinfühliges wie erschütterndes Porträt einer Überwachungsgesellschaft, das die zeitlose Frage stellt: Wie viel Sicherheit ist uns unsere Freiheit wert?

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Stefanie Höfler: Bis der Regen Feuer fängt
Weinheim: Beltz & Gelberg 2026
320 Seiten, 18 Euro
Jugendbuch ab 14 Jahren
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