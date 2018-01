Lyrik | Axel Görlach | Zwei Gedichte

das sich auflösen

von tragflächen bis nur

schweben

bleibt das prickelnde diamond-dust-flirren um

die stirn einen moment lang ewig wie phylogenese

oder das springen des lichts von rot auf grün

ein neuer strom haut tanzender genomschablonen

im gegenlicht die umrisse abhebender hydranten

kristallmutationen nebensonnen über dem glas

der kanzel das schließen der augenblende im meer

aus halos + flares ihr ausgestreckter arm die

boeing

in der hand hoch über dem rollstuhl fliegen

| [Erstveröffentlichung in still #5 Berlin/New York, 2017]









im magnetfeld

der u-bahn beschleunigte ratten

mit

elektrischen adern das überirdische brüllen

vom schlachthof die stadt ist auch nur ein acker

auf speed jede nacht bricht zorn einen zahn

aus dem revolvergebiss eines volliodioten

lachens an der leine eines dackels in der hand die

fackel: brennendes heim + smart gelenkte

touristen hängen wie abgeschnittene luft

schlangen über steinbrückengeländer in wellen

gondelt mond sein licht das uns abfärbt vielleicht

findest du hier planbares glück oder panik im

unendlichen schneiden sich alle plots blutig

das fleisch von roh geschminkten veganern

serviert

| AXEL GÖRLACH