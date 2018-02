Lyrik | Axel Görlach: Zwei Gedichte

gegen das streunen

konfektionierter sinntumore

gegen

das atemkalksein brauchen wir entzündung

versfäden gordisch gewirkt zur brücke ins weltall

die stadt geschlagen in sternenfilz noch wäscht

uns der fluss die sevofluranprogramme aus dem

blut

mit seinen flossenstrahlen gelassen am grund

steht ein schwarm friedfische + lenkt

den tieferen strom des bewusstseins kunstvoll

ins offene dass wir trommeln hören out of schmela

die leblose hasenpfote – – ihre krallen im rücken

reißen

spiel mir das lied

vom schafottschaf blut

zerstäubt

als himbeerpulver am abendhimmel über dem

ehrenmal

darunter die doldenskelette des bärenklaus

verkrallt

ins graue leuchtender taubendreck wie grobe

brocken von feindschnee auf bronze sing mir

von helden + herkunft ein lied das trügt bis es

trägt

deiner ahnen gewicht ich hab nur das malmen

des kiefers geerbt den man meinem großvater

wegschoss ins russische jede wortformung seitdem

ein phantom schmerz doch ich sah dich moskau +

deine

aufschneiende schönheit die flocken so zärtlich

hebt niemand sie auf mit den wimpern

| AXEL GÖRLACH

Axel Görlach, geb. 1966, lebt und arbeitet in Nürnberg