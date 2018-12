Textfeld | Martin Jürgens:Liebende mit Promotion

DEUTSCHLÄNDERIN UND DEUTSCHLÄNDER

1

Sie lieben beide Aznavour,

Den frühen Peter Stein

Und heute? Immer noch

Die Pina Bausch und

„In the Mood for Love“.

“Zum Weinen schön.”

Er nickt. Soviel Konsens

Am ersten Abend schon,

Nach einer Flasche Chateauneuf.

2

„Für ein paar Tage

An die See!“

Oktober oder März,

Im Sommer nie.

Gute Idee von ihr.

„Ich glaub, ich hab mich“

„Du“, er lacht „ich weiß.“

3

Kaum ausgepackt

Und schon im Bett:

Seit Jahren jetzt

Der beste Fick

(für sie? für ihn?).

Oder nicht schlecht

Für’s erste Mal

(für ihn? für sie?)

Wie immer:

Reden, die halbe Nacht reden:

Gott, Trump, die dritte Welt,

Der Wein im Zahnputzglas,

Die Fenster offen.

4

Sie denken dasselbe

In einem Moment

Nach Mitternacht,

Betrunkne auf der Straße,

Und überraschen sich

Damit, gerührt.

5

Sie suchen sich

Ein Sternbild aus

Für später, wenn vielleicht,

Belesen wie sie sind,

Er Bertolt, Margarete sie,

Und schlafen ein.

6

Der Frühstücksraum

Um kurz nach zehn:

Ein Gummibaum,

Musik vom Radio.

Sie Kaffee, er nimmt Tee,

Und zwischen ihnen

– sie lachen, es fällt auf –

die kleine Abfallbox in Weiß.

7

Drei Stunden dann

In Anoraks

Die Brandung lang.

Dann zwei Kakaos,

Die Hände um die Tassen,

Und einen Schnaps.

Den kennen sie noch nicht.

8

Am dritten Tag gen Morgen

Fragt sie, fragt er

„Was denkst Du jetzt?“

Lacht auf und

Zieht die Frage

Gleich zurück.

9

Ihr Tier mit den zwei Rücken

Wird traurig, wie’s im Buche steht.

Sie liegen dabei und sehen zu

Und können es einfach nicht fassen.

10

Der Frühstücksraum

Um kurz vor acht.

Das Radio. Der Gummibaum.

Die Klümpchen Butter in Stanniol.

Die kleine Abfallbox,

Schwingdeckel, weiß,

Auf jedem Tisch.

11

„Sofort ins Bett?“ Die Freundin

faßt es, sagt sie, nicht. Sie sagt:

„Verrückt, die halbe Nacht,

Gott und die Welt, wie

Hieß das Sternbild noch?“

12

Von Bertolt weder

Laut noch Hauch

Vier Tage lang

Und dann der Brief.

Sie findet abends,

Was sie sucht,

Trost im Zitat:

‚Ich seh den Salamander

Durch jenes Feuer gehen

Schauder verjagt ihn,

Doch es schmerzt ihn nichts.’

13

Alles schon mal gedacht,

Doch besser gesagt als gelebt.

Eineinhalb Wochen, selten gelacht,

Doch gepriesen sei, was noch bebt.

Am Ende purpurne Bitternis,

In der man getrennt resigniert:

Keine richtige Liebe

Im falschen Zitat.

Ja‚ seinesgleichen passiert.

| MARTIN JÜRGENS

Martin Jürgens, geb. 1944, lebt in Berlin. Er lehrte an der UdK Berlin und führte Regie an Theatern in Münster, Köln und Berlin. Dieses Gedicht ist seiner Sammlung ›Herz an Zunge‹ entnommen, die dieser Tage in der Edition Hammer + Veilchen, Hamburg, erscheint.