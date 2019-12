Kinderbuch | Thomas Krüger: Die Weihnachtsgeschichte in Reimen

Wer kennt sie nicht, die Weihnachtsgeschichte, so wie sie im Lukasevangelium erzählt wird. Für die ganz Kleinen gibt sie jetzt gereimt als Pappbilderbuch. Von ANDREA WANNER

Es ist ein Bilderbuch – und noch ehe man das erste Wort gelesen hat, haben einen schon die ebenso witzigen wie stimmungsvollen Illustrationen von Jörg Mühle in ihren Bann gezogen. Mühle, von dem so wunderbare Bilderbücher ›Zwei für mich, einer für dich‹ stammen, schickt zwei winzige Figuren, eine einen Esel führend, die andere darauf sitzen, durch eine karge Landschaft, die von der untergehenden Sonne in ein zauberhaftes blaurosa Licht getaucht wird. Das sind Josef und Maria, unterwegs nach Bethlehem.

Das Rosa verschwindet, macht einem dunklen Blau Platz, kalt sieht es aus. Und das warme, goldene Licht, das aus der Tür des Gasthauses dringt, ist nicht für sie bestimmt. Ein grimmiger Wirt will sie wegschicken – und überlässt ihnen dann doch einen Platz im düsteren Stall, wo schemenhaft der Ochse zu erkennen ist.

Und dann wird es hell im Stall, er erstrahlt in leuchtendem Gelb: Auf dem Stroh liegen Josef und Maria, in ihren Armen ein kleines Bündel: Das Jesuskind. Auf die Darstellung des Kindes verzichtet Mühle: es bleibt das Windelbündel, mag geborgen in den Armen der Mutter, mal in denen des Vaters. Innig, zart und das glückliche Lächeln, das es angeblich hat, sehen wir auf dem Gesicht von Josef.

Thomas Krüger erzählt dazu die alte Geschichte in einfachen Paarreimen, lenkt die Blicke geschickt auf die Details der Bilder. Frontal kommt uns das müde Paar entgegen:

»Maria und Josef hießen die zwei.

Doch eigentlich, wartet mal, waren es drei.

Nein stimmt nicht, mit Eselchen waren es vier.

Eselchen war ein besonderes Tier.«

Man sieht nur drei Figuren: Josef, Maria und den Esel. Und wo steckt die Nummer 4? Erst auf der nächsten Seite löst sich das Rätsel auf:

»Das Kind, noch im Bauch, das brauchte doch Schutz.

Sie reisten durch Wüste und Dunkel und Schmutz.«

Die Landschaft nimmt viel Raum ein, die Hirten sind wenig mehr als kleine Punkte, ebenso nehmen die Heiligen drei Könige und ihre Kamele nur einen kleinen Teil der Fläche ein. Die Geschichte darf wirken, jedes Wort bei den kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern ankommen. Wie das bei der Weihnachtsgeschichte sein soll.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Thomas Krüger: Die Weihnachtsgeschichte in Reimen

Illustriert von Jörg Mühle

Hamburg: Carlsen 2019

26 Seiten, 9,99 Euro

Bilderbuch ab 2 Jahren

