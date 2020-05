Kinderbuch | Stefanie Schütz: Pit und Pelle gehen einkaufen

Einkaufen gehört für viele eher zu den lästigen Pflichten. Dafür zu sorgen, dass im Familienkühlschrank Milch und Butter sind, das Brot in ausreichender Menge vorhanden und auch der Belag nicht ausgeht, hat wenig mit kreativer Freiheit zu tun. Wenn sich die Jüngsten an den Einkauf wagen, sieht das ganz anders aus. ANDREA WANNER freute sich an einer Einkaufstour der besonderen Art.

Pit und Pelle sind Brüder, noch nicht besonders groß, aber laut Mama groß genug, um ab und zu gemeinsam im Haushalt zu helfen. Dass sich die mütterliche Begeisterung für Hilfstätigkeiten dieser Art dann doch in Grenzen hält, wird schnell klar … Papa erweitert dann entgegen dem Einwand, es könne die beiden überfordern, die Aufgaben um eine ganz besondere: Pit und Pelle sollen gemeinsam die fehlenden Dinge fürs Abendessen einkaufen. Neun Dinge sind es, die aufgeschrieben, bzw. für den jüngeren Pelle von Papa aufgemalt werden. Und Pit erzählt, wie sie diese Liste nach bestem Wissen und Gewissen abarbeiten.

Besonders weit ist es nicht bis zum Supermarkt. Einmal dort angekommen wird den beiden schnell klar, dass auf der Liste die allerwichtigsten Dinge fehlen: Schokocornflakes, Puddingpulver, Kekse, Würstchen im Glas, Lakritze, Klopapier, Schokomus, Badeschaum, Zahnstocher, Pflaster, Esspapier, Glühbirnen … Am Ende reicht das Geld nur knapp und es tut sich ein Problem auf: Wie sollen sie das viele Zeugs nur nach Hause schaffen?

Den Verlockungen eines Supermarktes zu widerstehen will eben gelernt sein. Stefanie Schütz erzählt konsequent aus dem Blickwinkel eines faszinierten Jungen, der mit seinem kleinen Bruder endlich einmal die Gelegenheit hat, die wirklich tollen Dinge in den Einkaufswagen zu packen und nicht nur das langweilige Zeugs, das sonst drin landet.

Susanne Göhlich steuert die fröhlichen Porträts der beiden bei und lässt sie auf den querformatigen Bildern ihre ganz persönlichen Einkaufserfahrungen sammeln. Treffend beobachtet und an vielen Stellen noch etwas deutlicher als der Text, der im ebenso authentischen wie lakonischen Stil des Grundschülers gehalten ist. Eine eigene Logik liegt dem Einkauf zugrunde, bestechend und zu hundert Prozent überzeugend: zumindest für die Jungs.

So macht man seine Erfahrungen. Es wird schon fast dunkel, bis die beiden wieder daheim bei zwei besorgen, Eltern ankommen. Mit einer überschaubaren Menge an Einkäufen, dafür satt und reich an neuen Erfahrungen!

