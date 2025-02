Kinderbuch | Heinz Janisch: Und dann?

Da sitzen zwei angelnd nebeneinander. Entspannt und friedlich sieht das aus – aber es geht auch anders. Denn wenn die eine mehr Angelglück hat als der andere, kann die Stimmung ganz schnell kippen, weiß ANDREA WANNER.

Vorsicht, dieses Bilderbuch beginnt wirklich mit dem Cover. Hier sehen wir die Ausgangssituation und die Welt ist noch in Ordnung. Auf dem doppelseitigen Vorsatzpapier ändert sich das. Die Kleine hat deutlich mehr Erfolg als ihr Freund. Zuerst zieht sie ein kaputtes Spielzeugauto aus dem Wasser, dann eine Tasse, schließlich einen Schuh. Und bei ihm beißt gar nichts an. Umgeblättert und wir sehen, dass ihr Eimer voll mit Zeugs ist – und seiner leer. Und jetzt startet die eigentliche Geschichte. Mit ziemlich viel Wut. Und der Frage: „Und dann?“

Wohin mit dem ganzen Groll? Die Augenbrauen des Jungen sind gesenkt und zusammengezogen, seine Stirn in Falten gelegt: alles in diesem Gesicht drückt Zorn aus. Und er zischt: „Zuerst mache ich einen Knoten in den Turm“. Im Hintergrund sieht man einen Leuchtturm – in den tatsächlich jemand einen Knoten gemacht hat. Wow. Seine Verärgerung muss riesig sein. Aber es reicht noch nicht. Wir fragen weiter: „Und dann?“ und erfahren, dass er kleine Hitzkopf das ganze Meer austrinkt. Aber es wird noch schlimmer. Als nächstes verbirgt er sein Gesicht hinter einer schrecklichen Maske und erschreckt damit alle. Dann reißt er Bäume aus – und in Ermangelung richtiger Pflanzen müssen Sonnenschirme herhalten. Es wird immer doller, er ist nicht zu bremsen, schreit, tobt, wütet, steigert sich weiter und weiter in seine Rage hinein. Und dann?

Irgendwie hätte man dem liebenswerten Duo Heinz Janisch und Helga Bansch so einen heftigen Gefühlsausbruch gar nicht zugetraut. Genial, wie sie das machen. Das Meer ist rot – so wie die Wut, die zarte Niedlichkeit der ersten Szene auf dem Cover macht heftigen Emotionen Platz. Die Farben werden dunkler, geballte Fäuste, flüchtende Tiere, lautes Gebrüll: hier werden alle Register gezogen. Wie das halt so ist bei einem echten Wutanfall. Die Empörung muss raus, schafft ich Luft, unkontrolliert und furchterregend. Das Gefühl lässt sich nicht kontrollieren und nichts ist vor ihm sicher. Und dann?

Dann ist es einfach schön, wenn einen nicht alle im Stich gelassen haben und das Weite gesucht haben. Aber natürlich findet das wundervolle Duo genau so ein versöhnliches Ende, nachdem sich die Lage wieder beruhigt hat und das Leben wieder gut weitergehen kann.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Heinz Janisch: Und dann?

Illustriert von Helga Bansch

Wien: Jungbrunnen 2025

32 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

