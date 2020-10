Lyrik | Peter Engel: Drei Gedichte

Wassermaler

Gleich kippt die Welle

und schwappt ins Zimmer,

flutet es mit grünlicher

Bläue und schlägt Gischt

an die Decke, brandet

ins Auge des Betrachters.

Ein Kraftakt des Malers,

der seine Pinsel austobt,

bis sich die Wogen

zu Gebirgen türmen,

das Wasser zur Wand wird

und aus der Leinwand wuchtet.

Dieser gezielte Anschlag

auf die Einbildungskraft

sprengt fast den Rahmen:

Wasser als Urgewalt,

aber gebändigt mit Öl.





Damit sein Stern leuchtet

So ein handfester Name,

mit beiden Beinen im Leben

und den Kopf in den Wolken,

was darin steckt, wirft er mit

wenigen Strichen aufs Papier,

es ist geradezu wunderbar.

Als er zurückkehrt ins Land

heißt er der Neapolitaner,

ist sein berühmtestes Bild

mit dem bedeutenden Schlapphut

noch nicht zu Ende gemalt,

der Dargestellte sieht es nie.

Nichts wird aus der Akademie,

der Herr Direktor ohne Stelle,

aber er porträtiert sich durch

und findet seinen Herzog,

läßt seine Geschichten schreiben

und ist doch ihr Verfasser.

Ein unbekannter Bekannter,

nicht einmal seine Gemälde

sind richtig aufgelistet,

fast alles noch immer zu tun,

damit sein Stern heller leuchtet,

dies ist nur ein hinweisender Strahl.





November November

Seine Blätter hat er verstreut,

die restlichen von den Ästen

gerissen, die braune Ernte

eines sehr durchwachsenen Jahres,

grau ist der Himmel, grau der Tag,

November November.

Was ist denn wirklich gereift,

hat ein Frühlingsgedanke

angesetzt und ist fruchtig

geworden bis heute hin?

Oder längst wieder verwelkt?

November November.

Was kam ins Haus außer Flecken

von schlecht abgetretenen Schuhen?

Hat sich in meinen Räumen

eine Idee eingenistet,

die heimisch werden möchte?

November November.

Auf welchem Stuhl saß ein Anflug

von so etwas Rarem wie Glück?

In welchen Winkel hat sich

eine Zufriedenheit geflüchtet?

Aus welchem Bild lacht was hervor?

November November.

Die Gewohnheiten sind noch

älter geworden und fester,

angewachsen wie ein Schmutzrand,

meine Schritte füllen die Zimmer

und mein Schweigen stapelt sich an,

November November.

| PETER ENGEL

Peter Engel, 1940 in Eutin/Holst. geboren, lebt als freier Schriftsteller, Kritiker und Kunstsammler in Hamburg, er veröffentlichte Lyrik, Kurzprosa, Aufsätze und Rezensionen in Zeitschriften und Anthologien sowie mehrere Lyrikbände; die abgedruckten Gedichte sind dem dieser Tage in der ›Edition Hammer und Veilchen‹ erscheinenden Band ›In Erwartung der Zeichen. Neue Gedichte‹ entnommen.