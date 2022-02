Lyrik | Peter Engel: Den Worten verfallen

Schon am Morgen der starke Rausch,

wenn die Einfälle kommen

beim Erwachen und mich erste

Worte hin zum Schreibtisch ziehn,

wenn sie mich nötigen,

ihnen genug zu tun auf dem Blatt.

Dort fallen sie über mich her

und zwingen mich, sie in Verse

zu fassen und zu bändigen,

sie fügen sich meiner Sprachkraft

und lassen sich in Zeilen fesseln,

daß sie darin inhaftiert sind.

Und wie gern tue ich ihnen

meine Gewalt an und lebe

unsrer wechselseitigen Verfallenheit,

genieße sie in vollen Zügen

und sammle unsre Genüsse,

halte sie Wort für Wort fest.

| PETER ENGEL