Die berühmte Sammlung Kinder- und Hausmärchen haben Jacob und Wilhelm Grimm von 1812 bis 1858 herausgegeben. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Gutenbergpresse im Jahr 2440 erschien dann eine Ausgabe der 2312 erstmals von Hailey Layne-Arlens gesammelten ›Future Fairy Tales‹, einem bunten Mix verschiedener Textsorten, die zehn der bekanntesten Märchen als Vorlage hatten. Wem jetzt schon der Kopf schwirrt, darf sich auf ein ungewöhnliches Projekt freuen, findet ANDREA WANNER.

Was ist das? Auf dem Cover sehen wir eine gekrönte junge Frau mit blauem Umhang auf einem Fabelwesen reitend: klar, die Dunkellockige scheint direkt einem Märchenbuch entsprungen zu sein. Merkwürdig ist die Landschaft, in der sie sich befindet. Es sieht nach einer roten Marswüste aus, wo sich in einer Senke eine Stadt unter einer Glasglocke verbirgt. Wie passt das zusammen? Und wahrscheinlich irritiert bereits auch die Anrede auf dem Buchdeckel, wo Raleigh-Joya Hada schreibt: »Liebe Lesende, vermutlich hältst du zum ersten Mal in deinem Leben ein gedrucktes Buch in Händen. Herzlichen Glückwunsch!« Was um alles in der Welt ist das?

Um das herauszufinden, beginnt man am besten zu lesen. Begleitet zunächst Magnus in »Die Schlafende und der Jüngling« in eine Realityshow. Magnus hat es geschafft, hat sich als erster zu der schlafenden Schönheit durchgekämpft und wird von einem Kamerateam dabei gefilmt, wie er das Mädchen küsst. Die Schlummernde ist Dawn Rose, die mehr als 200 Jahre davor in flüssigem Stickstoff gelegt wurde, um gemeinsam mit ihren Eltern dann zum Leben erweckt zu werden, wenn die Medizin in der Lage sein würde, ihre Krankheit zu heilen. Aber die Tieftemperaturtechnik ist nicht ohne Tücken und der Auftritt verläuft nicht ganz wie geplant.

Was dann folgt, ist eine literaturwissenschaftliche Einordnung von Dornröschen und seiner Rahmenhandlung, dem Versuch eines jungen Mannes sie zu retten. Dann sind wir stauend auf Seite 40 angelangt – und wer mag, liest das Abenteuer gleich ein zweites Mal. Oder stürzt sich kopfüber in das nächste Wagnis, dieses Mal einen Tagebuchauszug von Bella Louise Hazelworth alias Cyberbella. Die nervigen Stiefgeschwister dieses Aschenputtels sind ihre jüngeren Zwillingsbrüder, Giles und Miles, die ihr zusammen mit ihrem Stiefvater Barry die ultimative Chance an einem Programmierwettbewerb teilzunehmen, verderben. Was sich im Nachhinein durchaus als Glücksfall erweisen soll, denn es gibt ein totales, emanzipiertes Happy End.

Außerdem erwartet die Leserinnen die Posts einer Influencerin: JoJo berichtet in ihrem Videoblog in Abschrift von ihrer Reise in die Vergangenheit als Variation von Sterntaler. Es gibt ein Interview »mit einem echten Schneewittchen«, eine Schreibaufgabe der Watkins-Akademie, die zu einer Marssiedlung gehört, aus dem Kurs Erzählkunst Teil IV: Märchen, wo ein Märchen der Brüder Grimm neu geschrieben werden soll, »indem du etwas aus deinem eigenen Leben erzählst«.

Die 17jährige Lily Jun Ruong meistert die Aufgabe, indem sie von ihrer eigenen Mutter berichtet, die keine andere als Rotkäppchen war. Es gibt ein Lied für den Englisch-Unterricht, »zweifelsohne ein Produkt des frühen 21. Jahrhunderts, entstanden etwa zwischen 2005 und 2030«, das nach der Melodie von ‚Old Mac Donald‘ gesunden wird: Ballad of Lucky Hansi, or How to Swap a Safety Pin for a House. Und, und, und …

Verspielt aber mit Tiefgang und Blick für das Wesentliche der Märchen zaubert Holly-Jane Rahlens zehn variantenreiche Spielarten der Grimmschen Märchen aufs Papier, die dank der gelungenen Übersetzung von Christiane Stehen ihren Weg auch ins Deutsche gefunden haben. Die Königstöchter und anderen weiblichen Heldinnen haben sich emanzipiert und brillieren in ihren neuen Rollen.

Für zusätzliche Abwechslung sorgen die Illustrationen, die von zehn Studentinnen deutscher Kunsthochschulen stammen, und die durch ihre kreative Vielfalt und Individualität die Unterschiedlichkeit der literarischen Formenvielfalt noch betonen. Wer Lust hat, liest nebenher noch die Originale und freut sich an beidem, staunt über das, was daraus würde und spürt: da, wir sind in einer anderen Welt angekommen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Holly-Jane Rahlens: Future Fairy Tales

Geschichten aus einer anderen Welt

Aus dem Englischen von Christiane Stehen

Hamburg: Rotfuchs 2022

272 Seiten. 25 Euro

Jugendbuch ab 13 Jahren

