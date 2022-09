Kinderbuch | Emi Guner: Nina. Endlich Schulkind

Der Schulanfang ist ein wichtiger und großer Schritt im Leben eines Kindes. Wie die ersten Monate aussehen können, erzählt Emi Guner im zweiten Band um Nina. Von ANDREA WANNER.

Gerade noch hat Nina ›Ein grandioses letztes Jahr im Kindergarten‹, so der Titel von Band 1, erlebt, und jetzt ist soweit: ›Endlich Schulkind!‹

Am ersten Tag ist wirklich alles aufregend. Schon sich zu melden und »Hier!« zu sagen, wenn die Lehrerin die Namen aufruft, kostet Kraft. Aber trotzdem toll. Und schließlich hat Nina ja den glatten, schwarzen Stein, den ihr ihre große Schwester Julia geschenkt wird mit dem Tipp, ihn immer dann in die Hand zu nehmen, wenn es aufregend wird und dann die Kraft zu spüren, die von dem Stein ausgeht. Es funktioniert. Außerdem lassen alle Erstklässler und Erstklässlerinnen einen Ballon steigen. Und die anderen Kinder wirken eigentlich alle sehr nett.

Witzig und einfühlsam sind die kleinen Episoden, die die quirlige Kleine durch die erste, spannende Zeit begleiten. Da gibt es Ingrid und Cora, mit denen sich Nina anfreundet. Es gibt Probleme mit dem Klo und einen Arztbesuch, nach dem dieses Thema mehr oder weniger erledigt ist. Es gibt keine Reibereien und Highlights wie Halloween. Neugierig nähert sich Nina dem Fremden, Ungewohnten ab, erlebt Enttäuschungen und Frust, aber auch jede Menge schöne Momente.

Emi Guner fängt die Stimmung einer Grundschulklasse treffend ein, berichtet davon, wie es wunderbare Bezugspersonen in Ninas Leben gibt, wenn es mal nicht rund läuft. Das motiviert und tröstet, macht Mut und Lust auf Schule.

Wie schon beim ersten Mal hat Anne-Kathrin Behl die Illustrationen beigetragen. Eine stupsnasige, muntere Kleine mit großen runden Augen: So zeigt sich die Sechsjährige in Aktion: Auf dem Cover in Farbe, im Innenteil in Schwarz-Weiß. Aber wer selber schon in die Schule geht, kann das mit den Farbstiften aus dem Mäppchen ja ganz schnell ändern und die Bilder so bunt malen, wie es die Geschichten sind.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Emi Guner: Nina. Endlich Schulkind

Illustriert von Anne-Kathrin Behl

Leipzig: Klett Kinderbuch 2022

128 Seiten, 14 Euro

Kinderbuch ab 6 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe