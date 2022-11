Alva ist ein kleines Mädchen, das – wie vermutlich die meisten Kinder – den Advent besonders gerne mag. Das Bilderbuch begleitet sie durch diese Zeit der Vorbereitungen und der Geheimnisse, des Geschenkebastelns und gespannten Wartens. Von

Maren Tjelta Thu fängt in diesem skandinavischen Bilderbuch die Vorweihnachtszeit auf 24 doppelseitigen Bildern ein. Sie sucht 24 besondere Momente dieser außergewöhnlichen Zeit im Jahr und schafft dazu stimmungsvolle Bilder, die so voller Details stecken, dass man sich schlicht nicht sattsehen kann.

Das beginnt bereits am 1. Dezember. Die Familie, Vater, Mutter, Alva und ihre beiden großen Brüder Julian und Marius, haben sich samt Katze Klementine und Hund Klaus in der Küche versammelt. Der Vater hat gerade den Kalender umgeblättert und den 1. Dezember mit einem dicken Kreuz markiert. Die anderen Familienmitglieder sitzen um den reich gedeckten Frühstückstisch, wo neben Haferpops und Milch auch Brot, Butter, ein Obstteller mit Apfelstückchen, Orangenschnitzen und zwei Kiwihälften ein Brettchen mit Gurkenrädchen, Paprikastücken und Radieschen zu sehen ist. Kein Quadratmillimeter, auf dem es nicht etwas zu entdecken gibt. Und dazu gibt es auch die erste Aufgabe: Man soll die Katze finden. Nicht allzu schwer, aber das ist ja auch erst der Anfang.

So werfen wir am 5. Dezember einen Blick ins Kinderzimmer der drei Geschwister, wo Alva inmitten der Spielsachen mit etwas streng Geheimen beschäftigt ist (was es ist, erfährt man nicht. Schließlich steht Weihnachten vor der Tür und so sieht man nur Alva in einem dicken grünen Pulli und einem Knäuel grüner Wolle von hinten). Am 6. Dezember ist die Familie erneut in der Küche anzutreffen. Dieses Mal backen sie jede Menge verschiedener Sorten Weihnachtsgebäck. Und die Eier zu zählen, die auf dem Küchentisch liegen, ist keine Kleinigkeit. Am 7. Dezember findet man sie nach einigem Suchen auf dem Weihnachtsmarkt, wo es jede Menge Buden, Lichter, Menschen und Hunde gibt (die muss man nämlich zählen). Wir begleiten Alva in die Kita und auf den Schlittenhang, ins Wohnzimmer zum Weihnachtspost Schreiben und in den Winterwald, um einen Christbaum zu schlagen.

Parallel dazu entführt das Bilderbuch an manchen Tagen an den Nordpol, wo der Weihnachtsmann und die Wichtel vor lauter Arbeit nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Der 11. Dezember beispielsweise zeigt sie beim Christbaumschmücken. Aber all die kleinen Männchen mit Zipfelmützen zu zählen, die auf Leitern herumklettern, Sterne und Kugeln am Baum befestigen, Bilderrahmen polieren und Geschenke verpacken, schafft wohl niemand.

Voller Überraschungen begleitet das Bilderbuch durch die schönste Zeit des Jahres. Und auch wenn es kaum Text zum Vorlesen gibt, wird findigen Erwachsenen immer wieder etwas einfallen, was sie die ungeduldigen Kleinen suchen lassen können. Ein wunderbarer Zeitvertreib, um aufs Christkind – oder den Weihnachtsmann – zu warten.

| ANDREA WANNER

| Titelabbildung: © Magellan Verlag

Titelangaben

Maren Tjelta Thu: Alva und der Weihnachtszauber

24 wundervolle Weihnachtsmomente

(Alva og julenissen, 2021)

Aus dem Norwegischen von Franziska Hüther

Bamberg: Magellan 2022

56 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

