Kinderbuch | Melanie Laibl: Superglitzer

Im Wald liegt ein merkwürdiges Ding rum. Klein, rechteckig, schwarz glänzend. Das große Rätselraten, was es mit dem fremden Objekt auf sich hat, beginnt. Von ANDREA WANNER

Klar entdeckt die neugierige Elster das komische Etwas als Erste. Staunend und kichern schauen ihr die Blätter und Pilze dabei zu, wie sie mit ihrem Schnabel auf der glänzend Oberfläche herumpickt. Aber weder sie noch der zu Rate gezogene Fuchs wissen, was da mitten im Wald gelandet ist. Der Fuchs vermutet eine Wanze aufgrund des Glanzes. Dem stimmt der Maulwurf zu. Aber als das viereckige Kästchen plötzlich Geräusche von sich gibt, sind doch alle sehr erschrocken. Ein Tier, das Kuckuck macht? Der Ameisentrupp identifiziert es als verschlampten Trampeltiertand, aber was das wiederum ist, weiß auch keiner. Jedenfalls sind die Ameisen bestens organisiert und sehr clever. Und was auch immer der Fremdkörper ist, was er kann, ist verblüffend!

Natur und Technik treffen aufeinander in Melanie Laibls fantasievoller Story aufeinander und etwas Erstaunliches geschieht. Nele Brönner findet dafür Farben, die so schräge und ausgefallen sind wie das Abenteuer mit die Superglitzer: Neongrün, Feuerorange, schrilles Pink: die Panels der Graphic Novel überbieten sich in durchdringender Farbigkeit, einem schnellen Wechsel der Szenen. Mit der Beschaulichkeit im Wald ist es dahin. Etwas Fremdes macht sich breit, beschäftigt alle, regt die Fantasie an und den Wunsch, es zu ergründen.

Und natürlich ist da noch die Frage, wem es gehört … Dem, der es gefunden hat? Auch hier geht die ungewöhnliche Geschichte eigene Wege, verzaubert durch immer neue Überraschungen, hinter denen die gar nicht so banale Gegenwart eines Alltagsgegenstandes steckt, der längst unser aller Leben beherrscht.

Titelangaben

Melanie Laibl: Superglitzer

Illustriert von Nele Brönner

Wien: Luftschacht 2022

38 Seiten, 24 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren

