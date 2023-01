Kinderbuch | Clive Gifford: Erfindungen

Wir gehen ganz selbstverständlich ins Kino, wenn ein toller neuer Film läuft, sausen mit dem Staubsauger durch die Wohnung, um es schön sauber zu haben oder nehmen ein Buch zur Hand, um zu lesen. Aber Kino, Staubsauger und Buchdruck mussten erst einmal erfunden werden. ANDREA WANNER staunt über hundert weltverändernde Ideen.

Seit es Menschen gibt, gibt es auch kluge Köpfe, die an neuen Problemlösungen arbeiten und Ideen haben, wie manches einfacher oder besser getan werden kann oder wie neue Ziele erreicht werden können. Ganz am Anfang dieser Kette von Erfindungen stehen so selbstverständliche Dinge wie das Rad, die Menschen schon vor rund 6000 erfanden. Was wäre unser Leben heute ohne alles, was sich dreht und rollt? Das dachte sich schon 1760 der Begier Jean-Joseph Merlin und dachte sich kurzerhand Rollschuhe aus.

Sicherheitsnadel, Lego oder Sekundenkleber: Irgendjemand braucht einen Geistesblitz oder ein Zufall muss ihm oder ihr zu Hilfe kommen, damit eine neue Erfindung das Licht der Welt erblickt. Manche sind bahnbrechend und segensreich, andere eher kurios oder fragwürdig.

Clive Gifford hat hundert dieser Ideen zusammengetragen. Jeder ist genau eine Buchseite gewidmet und jede wird in exakt hundert Wörtern erklärt. Ganz schön ambitioniert für Erfindungen wie die Schrift, das World Wide Web oder die Zeitmessung. Es funktioniert. Gifford findet einfache Worte, stellt die Zusammenhänge gut nachvollziehbar dar und flicht die ein oder andere kleine Anekdote ein, die die Eintragungen neben allem Lehrhaften witzig und unterhaltsam machen.

Yiffy Gu liefert die Illustrationen dazu: bunt, minimalistisch und amüsant. Sie nehmen zwei Drittel der Seiten ein und spielen voller Witz mit den Ideen der Erfinderinnen und Erfinder.

Auf über hundert Seiten findet man jede Menge Informationen, erfährt, wie ein Londoner Gefängnisinsasse etwas erfand, was wir alle heute mehrmals nutzen (nachzulesen auf Seite 37), findet eine Zeitleiste der wichtigsten Erfindungen, ein Glossar und in Stichwortverzeichnis und zum Weiterforschen eine Liste mit Büchern und Websites: Genau das richtige Buch für neugierige Kids, die beim nächsten Blick in den Kühlschrank an den Schotten William Cullins denken werden.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Clive Gifford: Erfindungen

100 Ideen, die die Welt veränderten,​ in 100 Wörtern erklärt

Hamburg: Carlsen 2022

112 Seiten. 18 Euro

Kinderbuch ab 8 Jahren

