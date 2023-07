Sachbuch | Cheap Escapes

»Die Top- Reiseziele für den kleinen Geldbeutel«, so verspricht das Buch im flexiblen Einband. Auf 320 Seiten viele Stationen quer durch ganz Europa. BARBARA WEGMANN hat sich die angepriesenen »Low- Budget-Tipps« angeschaut.

Ich bin enttäuscht: Erwartet hatte ich Tipps für preiswertes Reisen und Hinweise auf attraktive Preisgestaltungen am Urlaubsort und erschwingliche Unterkünfte. Vielleicht, so denke ich, hatte ich aber auch die Fernsehwerbung von ›Secret Escapes‹ beeinflussend im Hinterkopf.

Das Buch bietet eine, zugegeben, sehr schön bebilderte Reise durch europäische und touristisch höchst beliebte Orte: von Dover, Kopenhagen bis Bukarest, Istanbul, Belgrad, Tirana, Rom bis Paris und Madeira oder Berlin, Tübingen, Prag bis Wien. Porträts, Highlights, Geschichte, Wahrzeichen, Attraktionen im Veranstaltungskalender des Jahres, Besonderheiten in Architektur und Brauchtum; ein durchaus vielseitiges Bild. Es ist ein Reisebuch, eine reich bebilderte Tour durch europäische Städte, bei der ich erfahre, wann ich kostenlos in ein Museum gehen kann, ein Glas Wein auch schon mal 3 Euro nur kostet, ich erfahre, dass ich in Madrid den Straßenkünstlern zuschauen kann, notiert unter »Echte Schnäppchen«.

Und letztlich: Ich weiß jetzt, wo der fantastische Sonnenuntergang gar gratis ist. Wenn ich ehrlich sein darf, es sind natürlich winzige Tipps, klar, mit denen man sicher hier und da den einen oder andren Euro sparen kann, die aber angesichts der sicher nicht ganz niedrigen Grundkosten eines Städtetrips tatsächlich nur marginal sind.

Für Urlauber auf der niederländischen Insel Texel wird auf die »zahlreichen öffentlichen Wanderwege« hingewiesen, die selbstverständlich kostenlos sind. Besucher der Stadt Graz werden darauf hingewiesen, dass es in der Innenstadt kostenloses WLAN gibt und alle Kirchen gratis zu besichtigen sind. In Lissabon ist der große Trödelmarkt eintrittsfrei und im Sommer »gibt es überall in der Stadt gratis Kinoaufführungen und Konzerte«. Und die Anreise nach Dublin ist mit Ryan Air besonders günstig, na, darauf wäre ich auch alleine gekommen.

Das ist schade: die Porträts der Städte sind nämlich gut lesbar, geben viele Informationen, bieten Anreize, die Ziele doch einmal in den persönlichen Reisekalender aufzunehmen, aber, unter dem Versprechen »viel erleben für wenig Geld«, da stellt man sich doch etwas Anderes vor. Wenigstens weiterführende Webseiten werden angegeben für Hotelinformationen, Tourismusbüros oder Gastronomie. Rundum also als bunte Sammlung europäischer Städte durchaus attraktiv, aber dem Titel wird das Buch sicher nicht gerecht.

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Cheap Escapes

Günstige Urlaubsziele in Europa – viel erleben für wenig Geld

München: Verlag Bruckmann 2023

320 Seiten, 25 Euro

