Kinderbuch | Annie Silvestro: Der Waldbuchclub

Ein kleiner Hase wird im Sommer zufällig Zeuge einer Lesung für Kinder im Freien vor der Bibliothek. Seine Leidenschaft für Literatur ist geweckt und er setzt alles daran, an Lesefutter zu kommen. Von ANDREA WANNER

Wer wie der Hase einmal erkannt hat, dass man sich mit Büchern in andere Länder träumen kann, in neue Rollen und Identitäten schlüpfen, ganz ohne Gefahr Abenteuer ohne Ende erleben kann, den lässt das ein Leben lang nicht mehr los. So ist er zunächst mit seiner Zuhörerrolle durchaus zufrieden.

Als aber der Sommer zu Ende geht und die Vorlesestunde wieder ins Innere der Bibliothek verlegt hat, hat er ein Problem. Also sucht er selber nachts nach einem Zugang in das Reich der Bücher und findet ihn tatsächlich über die Rückgabeklappe. Im Inneren erwartet ihn ein Paradies, »besser als ein Feld knackiger Karotten«. Um seinen Lesehunger zu stillen, schleppt er stapelweise Bücher in sein Zuhause im Wald. Na ja, korrekt ist das natürlich nicht, aber darüber macht er sich keine Gedanken, sondern taucht ab in die Welten, die sich vor ihm auftun.

Hoppels Abwesenheit im Wald fällt auf und so steht eines Tages das Stachelschwein vor der Tür und fragt nach dem Treiben des Freundes. Der outet sich als Leser und nimmt seinen verdutzen Freund mit zu einer nächtlichen Tour durch die Bücherei. Auch der lässt sich vom Lesefieber anstecken. Und er bleibt nicht der einzige: Bär, Maulwurf, Maus, Eichhörnchen, Vogel, Frosch und Waschbär wollen auch in den Genuss von Lektüre der unterschiedlichsten Art kommen und folgen dem Hasen durch die Rückgabeklappe – was sich beim Bär schwierig gestaltet.

Es kommt, wie es kommen muss: Sie werden auf frischer Tat von der Bibliothekarin ertappt. »Wir sind erledigt«, stellt das Stachelschwein fest und überraschen würde es nicht, wenn es jetzt richtig Ärger gäbe. Und so klingt auch der erste, strenge Satz der Dame: »In der Bücherei gibt es Regeln«. Klar. Aber dann geht es überraschend weiter.

Annie Silvestro hat sich eine amüsante Geschichte übers Lesen ausgedacht, die viel von der Faszination transportiert, die zwischen zwei Buchdeckeln steckt. Dazu gibt es niedliche Bilder mit viel Gewimmel, Details und jeder Menge Bücher von Tatjana Mai-Wyss. Wie gut, dass es Bibliotheken gibt, die allen offenstehen und mit dem versorgen, was man zum Leben braucht – zumindest als Leser*in!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Annie Silvestro: Der Waldbuchclub

(Bunny’s Book Club, 2017)

Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bögelsack

Illustriert von Tatjana Mai-Wyss

Affoltern: Bohem 2023

40 Seiten, 17 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren