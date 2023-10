Lyrik | Peter Engel: Drei Gedichte

Diese schreibende Hand

Ganz locker führt sie den Stift

und läßt sich selbst überraschen

von dem, was ihm entfließen wird

und das weiße Papier schwärzt,

überträgt ihre Neugier dem Auge.

Alles ist in ihrer Bewegung

enthalten, wenn sie die Zeilen

entwirft und die Wörter reiht,

sie herdenreich vor sich hertreibt,

aber doch in Zaum hält dabei.

Mal gehemmt, mal hemmungslos

zieht sie im Schreiben dahin,

setzt aber manchmal auch ab,

wenn nichts Gutes hervorkommt

aus dem immer willigen Stift.

Vom Schreiben

In der Frühe denke ich

Gärtnergedanken und sehe

meine verstreuten Worte

aufgehn wie neue Blumen,

die noch niemand erblickt hat,

ihre Düfte spüre ich schon.

Wie Mädchenaugen blicken mich

meine geträumten Zeilen an,

wie Kaiserkerzen stehen sie

mir vor Augen, stolz aufgereckt

und wie mit samtenen Blättern,

die Blüten wie Sonnengold.

Vom Garten her kommt mein Schreiben,

jede Strophe ein gehegtes Beet,

mit dem Rechen gehe ich drüber

und ziehe das Unkraut aus,

bringe mit meinen Blicken

verschlossene Knospen zum Blühen.

Spuren

An einigen Stellen wölbt sich

das Linoleum auf, spaltet sich

und läßt darunter was ahnen,

viele frühere Schritte gingen

drüber hin und schliffen schon ab,

was jetzt schrundig ist und vernutzt.

Wo ein Bild hing, dunkelt noch

sein Schatten, sein Licht hat es

mitgenommen und leuchtet andern,

wenn ich genau hinhöre,

ist dem Knarren der Doppeltür

ein feiner Nebenton beigemischt.

Wie viele Menschen haben

die Türklinken niedergedrückt

und die Räume betreten?

Ihre an den Wänden haftenden

Blicke wurden mit den Tapeten

abgerissen und übermalt.

Hier saßen im ersten Stock

die überforderten Zeugen,

als im gelben Haus gegenüber

einquartiert wurden die grauen

Gestalten, nächtlich und wiederholt,

ebenso grau verschwanden sie.

In den Winkeln davon noch

allerlei, unerforscht, unerzählt,

am frühen Morgen taucht es mir

schattenhaft auf und sagt mir,

was ich jetzt aufschreiben soll

in diesen anderen Zeiten.

| PETER ENGEL