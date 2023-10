Kinderbuch | Juli Zeh, Elisa Hoven: Der war’s

Ein geklautes Pausenbrot bringt den Stein ins Rollen. Genau genommen sind es mehrere. Und nicht irgendwelche, sondern Maries Superstullen mit raffiniertem Belag. Zum Glück wird der Täter auf frischer Tat ertappt. Fall gelöst! Nicht ganz. Von ANDREA WANNER

Marie ist ein beliebtes Mädchen in der 6a und auch Klassensprecherin. Ihre Position sorgt dafür, dass die empörten Reaktionen schnell sind und heftig ausfallen: Wer tut so etwas? Der Verdacht fällt schnell auf den Neuen in der Klasse, Konrad. Der ist ein bisschen moppelig, hat immer Krümel auf dem Pullover und verbringt die Pause am liebsten im Klassenzimmer. Alles klar. Vor allem, als es ein Beweisfoto gibt, das zeigt, wie er sich über Maries Schultasche beugt. Der Schuldige ist gefunden. Das Foto macht die Runde in den sozialen Medien und für alle ist eindeutig, dass Konrad der Täter ist. Zumindest für fast alle.

Bestsellerautorin Juli Zeh, die ja eigentlich für Erwachsene schreibt, ist Juristin und ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg. Für das Kinderbuch arbeitete sie mit der Strafrechtlerin Elisa Hoven zusammen. Die beiden wissen, dass zunächst die Unschuldsvermutung gelten muss, und genau das bringen sie den jungen Leserinnen und Lesern nahe. Was, wenn die naheliegendste Lösung eines Falls nicht die richtige ist? Vorverurteilungen sind gefährlich und Ideen wie abzustimmen, ob Konrad der Dieb ist, führen garantiert nicht ans Ziel. Sie lassen die Zweifler zu Wort kommen und die 6a ein Gerichtsverfahren durchziehen mit allem, was dazugehört. Vor allem auch einer richtigen Beweisaufnahme. Und da kommt Erstaunliches ans Tageslicht.

Lena Hesse findet fröhliche Bilder für ein ernstes Thema. Und nachdem der Schuldige gefunden ist, die Schülerinnen und Schüler eine Menge übereinander erfahren haben und alles wieder in bester Ordnung ist, gibt es noch einen Anhang, der ein Strafverfahren mit allen Beteiligten, Rechten und Pflichten von Grund auf erklärt. Ein toll gemachtes Kinderbuch, das Sachinhalte und eine spannende Story bestens verknüpft.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Juli Zeh und Elisa Hoven: Der war’s

Mit Bildern von Lena Hesse

Hamburg: Carlsen 2023

160 Seiten, 12 Euro

Kinderbuch ab 9 Jahren

