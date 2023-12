Die Tortenbilderbücher und Thé Tjong-Khing sind Krimis für die Kleinen, bei denen es genau beobachten gilt, auf Details zu achten und Rätsel zu lösen, ehe am Ende immer alle vergnügt gemeinsam feiern. So natürlich auch dieses Mal, freut sich ANDREA WANNER.

Wieder mal sind alle draußen unterwegs zum Picknick, das auf einer Wiese am Fluss stattfinden soll. Die Tortenbackstation ist bereits aufgebaut, die übrigen Dinge werden von den Tieren herbeigetragen. Frau Schwein bringt eine Decke und trägt ein kleines Schirmchen, Herr Hund balanciert eine erste fertige Schichttorte in den Händen, die beiden Froschkinder haben einen Ball dabei, Frau Ziege kommt mit Besen und Putzeimerchen – schließlich will man am Ende den Ort je wieder ordentlich verlassen – und Katze, Hase und die übrigen schleppen anderes.

Kaum sind sie angekommen und haben ihre Dinge auf dem Tuch ausgebreitet, stürzt sich ein Adler darauf, packt das Stück Stoff an den vier Ecken und fliegt damit davon. Das Entsetzen könnte größer nicht sein. Mutig nimmt der Storch die Verfolgung in der Luft auf, stürzt sich auf den Dieb und pickt ihn mit seinem langen Schnabel in den Schwanz. Der Verfolgte lässt vor Schreck seine Beute fallen und die stürzt ab: ins Wasser, auf die Erde, überall verteilt.

Also kein Whodunit-Fall, sondern vielmehr einer, in dem es jetzt darum geht, die vielen verlorenen Dinge wieder einzusammeln und ihrem Besitzer bzw. ihrer Besitzerin zuzuordnen. Und da muss man schon ganz genau hinschauen, neue Tiere entdecken, die Geschädigten bei waghalsigen Klettertouren begleiten und über überraschende Aktionen staunen. Ganz schön herausfordernd mit den vielen kleinen Details, den Teilen, die hinter Felsen oder Büschen nur partiell hervorblitzen und sich als anderes entpuppen als erwartet.

Ein grandioser Spaß ganz ohne Worte, für den sich der niederländische Bilderbuchkünstler Thé Tjong-Khing anlässlich seines 90. Geburtstags wieder viel Neues hat einfallen lassen. Und am Ende gibt es natürlich »Torte für alle!«

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Thé Tjong-Khing: Torte für alle

Frankfurt: Moritz 2023

32 Seiten, 15 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

