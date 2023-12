Jugendbuch | Verena Hochleitner: Flimmern

Sydney, Nico und Katha gehen in die gleiche Klasse – haben ansonsten aber wenig bis nichts miteinander zu tun. Das soll sich ändern. Packende Unterhaltung – findet ANDREA WANNER.

Die erste Szene katapultiert die Leser:innen in einen Krimi: Nico und Sydney sitzen mit Kabelbinder gefesselt nebeneinander und versuchen sich ohne Worte gegenseitig Mut zuzusprechen. Und dann: Schnitt. Der Blick auf ein Handy. Dienstag, 11. Januar, 6:45. Sydneys Wecker klingelt für den ersten Tag an der neuen Schule. Kurz darauf wird er zum ersten Mal vor seiner neuen Klasse stehen, Nico übersehen und einen Platz neben der ebenso schönen wie cleveren Katha bekommen. Und dann werden Wochen vergehen, ehe sich die drei jeweils paarweise näherkommen. Dazu braucht es einen Sturz nach dem Sprung aus einem Bus, einen Filmabend in einer Anarchopizzeria und einen Ladendiebstahl.

Der attraktive Neue mit seinem Dutt, der immer mit seinem Skateboard unterwegs ist und Hunde liebt und mit seiner alleinerziehenden Mutter gerade in die Stadt gezogen ist, Nico, die für ihr Leben gern klettert und immer als Mauerblümchen in der ersten Reihe neben Paul sitzt und daheim mit ihrem Ersatzvater und dem älteren Nichtbruder Justin gut klarkommt und Katha, die laut Krankenakte der Schule aus einer dysfunktionalen Familie kommt, die genau aus der alleinerziehenden, depressiven Mutter besteht, die das Sofa nicht verlässt, und einem Vater, der alle Schaltjahre einmal mit unpassenden Geschenken auftaucht, haben auf den ersten Blick wirklich wenig gemeinsam. Und trotzdem werden sie zum Dreamteam in einer absolut spannenden Geschichte, die sich Seite und Seite entwickelt.

Die österreichische Grafikerin Autorin Verena Hochleitner zieht alle Register für die Handlung, die etwa ein halbes Jahr umfasst. Sie erzählt abwechselnd aus der Perspektive von Sydney, Nico und Katha und dazwischen führt sie die Geschichte in Form einer Graphic Novel fort. Es flimmert bereits unscharf auf dem Cover, es funkelt und flirrt in der ganzen Story. Raffiniert und überzeugend führt sie die Handlungsfäden ganz allmählich zusammen, widmet ihren Nebenfiguren nicht weniger Aufmerksamkeit als den drei Jugendlichen. So gelingt ein stimmiges kleines Gesamtkunstwerk in Sonderfarben, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

