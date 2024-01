Die gute Nachricht: Menschen brauchen Stress, um sich an verändernde Situationen und Umweltbedingungen anzupassen. Die weniger gute: zu viel Stress ist nicht gut und kann auch krank machen. Und zwar nicht nur Erwachsene. Von ANDREA WANNER

Lucia Zamolo nimmt junge Leserinnen ernst, schreibt über Menstruation und Liebeskummer und jetzt über Stress. Ganz konkret hat sie einen Ratgeber gegen Stress zusammengestellt – auf ihre unnachahmliche Weise mit ganz vielen Illustrationen, die wie auf dem Cover den Nagel auf den Kopf treffen, typische Situationen in den Mittelpunkt rücken und klar machen: Hier weiß eine, wovon sie spricht. Und zwar nicht nur, wenn sie beschreibt, wie sie dieses Buch eigentlich ganz stressfrei schreiben wollte und dann natürlich doch in Zeitdruck und Stress gerät.

Natürlich beginnt sie mit der Antwort auf die Frage, was Stress eigentlich ist, wirft einen wissenschaftlichen Blick auf die Hormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, schaut sich Muskeln, Schweißdrüsen, Herz, Bronchen, Atmung, Verdauung und Libido an. Ganz schön komplex das alles und gar nicht so untypisch, dass das alles in einem Blackout endet oder in kreisenden Gedanken. Eine schwarze Seite und eine Doppelseite mit Sätzen, die sich in Loopings über das Papier ringeln, bringen das ziemlich gut auf den Punkt. Nein, das kann nicht gesund sein. Und ist es eben auch nicht. Drastisch beschreibt Zamolo, wohin Stress führen kann. Was also dann stattdessen?

Wie wäre es erst mal mit Lachen? Mit Unterstützung? Mit einem bewussten Ausstieg aus dem Wettbewerb? Damit, Tempo rauszunehmen, sich zeit zu lassen? Dafür gibt es sowohl langfristige als auch kurzfristige Tipps, Übungen wie zum Beispiel die der 5-Sinne-Übung, wo es darum geht, in Stresssituationen wahrzunehmen, was man sieht, fühlt, riecht, schmeckt und hört. Es hilft.

Erwachsene sind nicht die Einzigen, die Stress haben: Überbelastung und Druck beginnen früh im Leben und es hilft sicher, sich das frühzeitig bewusst zu machen und dagegen anzugehen. Der kunterbunte, ebenso vergnügliche wie ernst gemeinte Ratgeber ist da eine wunderbare Hilfestellung. Zumal das Ganze einen positiven Nebeneffekt haben kann, denn wie sagte Audrey Hepburn: »Ich glaube, dass glückliche Mädchen die schönsten Mädchen sind.«

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Lucia Zamolo: Und dann noch …

Wie Stress weniger stresst – fast ohne toxic Tipps!

Münster: Bohem press 2024

108 Seiten, 18 Euro

Jugendbuch ab 13 Jahren

