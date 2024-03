Kinderbuch | Eleonora Marton: Hausmonster

Wer kennt sie nicht, die Dunkelheit, die Gegenstände verändert, Umrisse zeichnet, die einem einen Schrecken einjagen, Unbelebtes zum Leben erweckt? Vielleicht ist man in fortgeschritteneren Jahren ja ein bisschen abgeklärter, aber mal ehrlich: Fällt man nicht immer wieder doch auf Schattenfiguren rein. ANDREA WANNER jedenfalls geht es so und daher hatte sie viel Vergnügen an diesem entlarvenden Bilderbuch.

Die Doppelseite auf dem Vorsatz hält zwei Grundrisse bereit: im Erdgeschoss Flur, Wohnzimmer, Küche, Rumpelkammer und Garage und im ersten Stock Schlafzimmer, Gästezimmer, Bad und Kinderzimmer und den Aufgang zum Dachboden. Und überall treiben Monster ihr Unwesen, weiß Lola zu berichten. Am Tag bei Licht sieht das Haus von außen ganz gewöhnlich aus, aber bei Nacht …

Mit Lola wagen wir einen Rundgang durch das nächtliche Interieur. Im Flur lauert Kratzko mit sechs Hörnern auf dem Kopf, bedrohlichen Händen an den langen Armen und vier krumm gebogenen Beinen. Im Blau der lichtlosen Düsternis leuchten nur seine beiden Augen bedrohlich. Dem Kerl möchte man echt nicht begegnen. Und wenn man umblättert, erlebt man eine verblüffende Demontage: Papas roter Regenmantel, ein Schal und der Kleiderständer in der Diele: »Kratzko ist verschwunden!« Schnell nochmal zurückgeblättert. Kann es wirklich sein, dass aus diesen harmlosen Zutaten so ein Gespenst entstand? Stimmt, wenn man die Sachen richtig drapiert, entsteht Kratzko. Und bei Licht verschwindet er auf ebenso magische Weise.

Ob das auch bei Glubsch, dem Teerannosaurus und dem Murmelosen Murks so funktioniert? Ausprobieren. Eine Doppelseite mit einer Gruselfigur in Schwarz auf blauem Grund und blauer Schrift auf schwarzem Grund entführt in die Welt der Phantome und Spukgestalten und morgens bei Sonnenschein lösen sich die Geister in ganz harmlose, fröhlich bunte Alltagsgegenstände auf, vor denen garantiert niemand Angst zu haben braucht.

Lola ist in dieser fantasievollen Geschichte einem großen Geheimnis auf der Spur, nämlich der Frage »Wohin verschwinden die Monster?« und clevere Kleine werden das Rätsel sicher lösen!

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Eleonora Marton: Hausmonster

(Monstres de maison, 2020)

Übersetzt von Benjamin Dittmann-Bieber

Wuppertal: Peter Hammer Verlag 2024

32 Seiten, 16 Euro

Bilderbuch ab 4 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe