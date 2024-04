Soziale Medien sind eine Supermöglichkeit sich zu vernetzen, die vor allem junge Menschen schätzen. Social Media können aber auch großen Schaden anrichten, Menschen erniedrigen und sogar beinahe zerstören. Eine Erfahrung, mit der Luna klarkommen muss. Von ANDREA WANNER

Zugegeben, der Streit zwischen Luna und Samantha ist hässlich. Luna wird bei einem Ladendiebstahl erwischt, mit dem sie aber gar nichts zu tun hatte: Samantha hat ihr nur kurz den Rucksack mit den geklauten Dingen in die Hand gedrückt. Als der Detektiv auf sie zukommt, ist Luna ahnungslos. Die Freundin lässt sie im Stich, steht nicht zu dem, was sie getan hat. Ein daraufhin veröffentlichtes, überaus peinliches Video, das Samantha in betrunkenem Zustand zeigt, wie sie alle und jeden fertigmacht, bringt eine Lawine ins Rollen. Luna ist am Ende. Das, was geschehen ist, wollte sie nicht. Wie sie es wieder gutmachen, hat sie keine Ahnung.

Erstaunlicherweise übernimmt ausgerechnet die Plattform Limbo, auf der die Jugendlichen unterwegs sind, die Verantwortung und bietet einen Deal an: eine RETRO-Challenge. Ein Jahr sollen es Jugendliche, die mitmachen, ohne Smartphone und Computer aushalten. Unvorstellbar. Luna meldet sich freiwillig an, mit ihr eine Gruppe Gleichaltriger, aus ganz unterschiedlichen Motiven. Es ist eine unglaubliche Herausforderung, die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Limbo stellt Zusatzaufgaben, kontrolliert, entfernt die aus dem Projekt, die geschummelt haben, und hat besondere Überraschungen für die Teilnehmenden parat. Eine wahnsinnige schwierige und gleichzeitig tolle Zeit beginnt.

Die RETROS gewinnen Anhänger, merken, wie viel Spaß echte Begegnungen machen und was das Leben jenseits der Bildschirme zu bieten hat. Aber irgendwie steckt noch mehr dahinter als ein neues, positives Lebensgefühl. Nur was? Irgendwann beginnen Menschen zu verschwinden und niemand weiß, was mit ihnen geschehen ist

Sofia Lapuente und Jarrod Shusterman haben einen packenden Thriller geschrieben, der viele Aspekte des Lebens heutiger Jugendlicher aufgreift, der ein Blick in ihr Leben und ihre Möglichkeiten wirft und der letztlich zu Ehrlichkeit und Zivilcourage auffordert.

Mit dem Soundtrack der 80er und 90er Jahre – voll retro auf Kassette – erzählt Luna von den Ereignissen: 460 spannende Seiten voller unerwarteter Wendung und einer Lovestory.

Titelangaben

Sofia Lapuente und Jarrod Shusterman: RETRO. Geh nicht online

(Retro, 2023). Aus dem amerikanischen Englisch von Andreas Helweg und Pauline Kurbasik

Frankfurt am Main: Sauerländer 2024

464 Seiten, 16,90 Euro

Jugendbuch ab 13 Jahren

Reinschauen

