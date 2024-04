Der 16jährige Josua trifft im Wald auf eine junge Frau in Begleitung von zwei Raben. Nicht nur er freundet sich mit ihr an, sondern auch seine ein Jahr ältere Schwester Margarete. Aber beide spüren, dass Sarah ein Geheimnis verbirgt. Von ANDREA WANNER

Man muss noch keine einzige Seite gelesen haben, um das Mysterium dieser Geschichte zu spüren: ein Cover in dunklen Tönen mit einer Frau in einem zeitlos wirkenden Kapuzenmantel, einen Raben auf dem Arm und von weiteren Rabenvögeln umschwirrt. Hinter ihr ein blasser Vollmond. Und ist das, worauf ihr Fuß steht, eine Sense? Blutrot der Buchschnitt, im gleichen Vorsatz das Vorsatzpapier. Auch die Bilder im Inneren von Ulrike Möltgen strahlen diese dunklen Rätsel aus, die sich um Sarah ranken. Was ist mit ihr los?

Josua beginnt die Annäherung eher naiv. Er, der wie seine Schwester den Wald, die Tiere und Pflanzen liebt, ist fasziniert von der Fremden. Natürlich verliebt er sich in sie. Und seine weltfremde Schwester, die so gar nicht in das Leben mit Handys, Geschäftigkeit und Verabredungen passt, findet in ihr eine Freundin. Beide Geschwister sind es gewohnt, auch nachts durch den Wald zu streifen, und die Nacht scheint auch die bevorzugte Zeit von Sarah.

Düster und verlockend baut Hannes Wirlinger seine Geschichte auf, die aus dem Heute gefallen zu sein scheint, eher wirkt wie in längst vergangenen Zeiten angesiedelt. Man fühlt sich an Otfried Preußlers ›Krabat‹ erinnert, an die Spuknächste in der Mühle. Aber irgendwie finden alle Ereignisse – zunächst – logische Erklärungen. Immer weiter folgt man dem Labyrinth aus Irrungen und Wirrungen, beobachtet Merkwürdiges und versucht sich einen Reim daraus zu machen.

Ein außergewöhnliches Leseerlebnis, auf dessen dunkle Faszination man sich einlassen muss, nicht nur um herauszufinden, was die wahre Bedeutung der Raben ist, die zu Hunderten, wenn nicht Tausenden auftauchen und die in der Antike als magisch und göttlich verehrt wurden und im Mittelalter als Vorboten von Tod und Unheil galten.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Hannes Wirlinger: Die Fürstin der Raben

Mit Bildern von Ulrike Möltgen

Berlin: Jacoby und Stuart 2024

272 Seiten, 19 Euro

Jugendbuch ab 14 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Reinschauen

| Leseprobe