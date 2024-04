Auf Englisch heißt es schlicht »vocabulary«, auf Französisch »Le lexique« oder »le vocabulaire«. Nur im Deutschen haben wir statt des technischen Begriffes ein magisches Zauberwort: Wortschatz! Und manchmal gehen wir mit diesen Kostbarkeiten genauso achtlos um wie Oscar, den wir gleich kennenlernen, findet ANDREA WANNER.

Oscar ist ein Löcherbuddler. Ob er dabei auf der Suche nach etwas ist, oder nur einfach gern gräbt, wissen wir nicht. Auf jeden Fall stößt er dabei eines Tages auf große Holztruhe. Klar geht sofort die Fantasie mit ihm durch, was da alles Tolles drin sein könnte. Von Rollschuhen über Edelsteine, alte Briefe, leckerer Torte … stellt er sich eine Menge Dinge vor, über die er sich wohl allesamt freuen würde. Und vermutlich haben wir alle so unsere Wünsche und Träume, was so eine Kiste beinhalten könnte.

So ist seine Enttäuschung doch ziemlich groß, als er sie schließlich offen hat und sie nur randvoll mit Wörtern ist. Er nimmt eines heraus – zufällig ist es das Wort »quietschgelb«. Aber das ist Oscar egal, dann er hat keine Ahnung, was er damit anfangen kann. Und wirft es achtlos ins Gebüsch und ist ziemlich verblüfft, was er damit anrichtet. Denn plötzlich rennt ein quietschgelber Igel an ihm vorbei.

Was ist denn da los? Oscar holt weitere Wörter, beginnt damit zu experimentieren, Quatsch zu fabrizieren und eine verrückte Welt zu erschaffen.

Unglaublich, was Rebecca Gugger und Simon Röthlisberger da gemeinsam gelungen ist. Sprache wird zu Bildern, Wörter werden geschleudert, gedehnt, gequetscht, katapultiert und gepfeffert, ohne Rücksicht auf die Folgen. Wunderbar zum Anschauen, zum Nacherleben, zum Staunen. Wörter und Bilder verschmelzen zu neuen Einheiten, lassen sich beliebig zusammensetzen: es ist wie Zauberei!

Eine Reflexion über Sprache, die schon Leseanfänger in ihren Bann zieht. Oscar jongliert mit Adjektiven, geht großzügig, um nicht zu sagen verschwenderisch, mit dieser Kostbarkeit um. Er kramt kleinen Juwelen hervor – handzahm, federleicht, kugelrund, pompös, kitschpink, wolkenweich, gesprächig … Und irgendwann ist die Truhe leer. Und jetzt?

Keine Sorge, da taucht Louise auf und verrät Oscar ein Geheimnis!

Eine Schatztruhe von vorn bis hinten, voller Ideen, Wörter, Spielereien – und für Erwachsene mit pädagogischem Zusatzmaterial zum Download. Aber eigentlich für alle, zum Spaß haben und freuen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Rebecca Gugger und Simon Röthlisberger: Der Wortschatz

Zürich: NordSüd 2024

48 Seiten, 17 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren

Reinschauen

| Leseprobe