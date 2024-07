Kinderbuch | Annalisa Strada: Familie von Zitterstein und das Hotel »Zum langen Schatten«

Manche fahren in die Berge, andere ans Meer. Wer ein besonderes Ferienerlebnis sucht, dem sei das Hotel »Zum langen Schatten« besonders ans Herz gelegt, dann neben der angenehmen Unterbringung und dem vorzüglichen Essen gibt es die Möglichkeit eines Picknicks in der Gruft, die Suche nach verzauberten Schätzen und gänzlich unvorhergesehene Abenteuer. Von ANDREA WANNER

Das Nobelhotel ist ein Familienprojekt. Neben der modisch »up-to-daten« Mama Adelheid, dem etwas steifen Papa Ernst ist es vor allem Titania, das Töchterchen, das überall mitmischt und ihr kleiner Bruder Giselbert, dem meist allerhand Quatsch einfällt. Oralandooo ist nicht der Opa, sondern das ziemlich ängstliche Gespenst des Ur-Ur-Ur-Großvaters. Es gibt noch ein paar andere Bewohner, die Köchin Margarete Krötenbein und den Bestattungsunternehmer Cosimo Knecht, der mit seiner Ehefrau und den vier Söhnen Urlaub auf dem Jammersberg macht. Ein munteres Grüppchen ist da beieinander – und dann warten alle vergeblich auf das fantastische Frühstück, weil die Köchin spurlos verschwunden ist.

Eine Katastrophe ohnegleichen, denn die Kochkünste von Mama Adelheid ist wahrlich grauenhaft. Und auch Giselberts Notfallsüßigkeiten werden für die vielen Menschen nicht lange reichen. Was also tun? Margarete Krötenbein muss gesucht und gefunden werden, koste es, was es wolle!

Die italienische Autorin Annalisa Strada erzählt eine wunderbar haarsträubende Story mit einem ziemlich ausgefallenen Personal. Allein die Vorfreude auf das Frühstück, das Dinge wie Pudding aus pelzigen Pfifferlingen mit saftigem Schimmelschlonz oder Pocken-Pastete mit knuspriger Krätze-Karamell-Kruste verspricht, lassen Stradas schrägen Humor erahnen.

Hier hat auch die Übersetzerin Myriam Alfano ganze Arbeit geleistet.

Und damit man sich das alles in seinem ganzen Gruselcharme vorstellen kann, hat Marilisa Cotreone herrlich skurrile Illustrationen in Schwarz-Weiß mit einer Prise giftigem Pink beigetragen. Einfach unwiderstehlich!

Das Ganze taugt zur schaurig-schönen Fortsetzung, auf die man einfach mal hofft …

Titelangaben

Annalisa Strada: Familie von Zitterstein und das Hotel »Zum langen Schatten«

(La Famiglia Tremarella, 2021)

Aus dem Italienischen von Myriam Alfano

Illustriert von Marilisa Cotreone

Berlin: Ueberreuter 2024

64 Seiten, 13 Euro

Kinderbuch ab 8 Jahren