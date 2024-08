TITEL-Textfeld | Wolf Senff: Zivilisation

Nein, unmöglich, sagte Harmat, wie solle er sich das vorstellen.

Bildoon lächelte. Zum Ende, sagte er, es gehe auf das Ende zu.

Mit Siebenmeilenstiefeln, spottete Crockeye.

Gewiß, das habe er verstanden, schön und gut, sagte Harmat, aber wie – werde da ein Gong geschlagen, eine Glocke geläutet, knipse jemand das Licht aus.

Wie aus der Ferne klang sanft das Rauschen des Ozeans.

Eldin legte einen Scheit Holz ins Feuer.

LaBelle hätte gern eine Kleinigkeit zu essen.

Sanctus genoß die Stille.

Der Ausguck überlegte, einen Salto zu schlagen.

Mit dem Walfang werde es ein Ende haben, sagte London.

Mit der Goldgräberei werde es ebenfalls vorbei sein, sagte Rostock.

Der weine niemand eine Träne nach, sagte Pirelli.

Zufrieden, fragte Bildoon.

Es gehe immer mal etwas zu Ende, erinnerte Thimbleman, zum Beispiel sei es derzeit vorbei mit den Windjammern, den stolzen Klippern, aus und vorbei, ein für allemal, man müsse eben darauf verzichten.

Aber eine Zivilisation, wandte Harmat ein, es heiße doch, eine Zivilisation gehe zu Ende, keineswegs nur unsere Walfängerei.

Dann stehe wohl mehr auf dem Spiel, sagte Crockeye, doch das kümmere ihn persönlich nicht weiter, es geschehe in der Zukunft.

Sie blickten auf Gramner.

Crockeye habe recht, sagte er, das werde sich hinziehen.

Er wüßte es trotzdem gern, sagte Harmat, und wie genau finde der Walfang sein Ende.

Das werde ein komplizierter Prozeß sein, sagte Gramner, und daß der Mensch, wie die Walfänger es täten, den Wal einen Teufelsfisch nenne, werde ein Ende haben, der Mensch werde sich besinnen, immerhin, er lerne dazu, er werde den Walfang verbieten, werde den Wal als ein kluges Geschöpf achten, werde dessen Gesänge schätzen, doch wie jedes Lebewesen füge sich der Wal in eine natürliche Balance, und sobald sich die Gewichte verschöben, werde dessen Lebensgrundlage zerstört, und das stehe bevor, unvermeidlich.

Wie, wollte Harmat wissen, was genau verändere sich.

Die Temperatur der Ozeane werde steigen, sagte Gramner, der Wal könne in erwärmten Gewässern nicht existieren, keine Chance, und dazu kämen diverse andere Faktoren, die zu seinem Ende beitrügen, der Lärm unter Wasser, auch der immense Plastikmüll in den Ozeanen, es handele sich um vielschichtige Abläufe, einmal in Gang gesetzt, seien sie unaufhaltsam, sie seien allgegenwärtig, nichts und niemand werde verschont bleiben.

Er beginne zu verstehen, sagte Harmat, die Situation in den Meeren sei katastrophal, und in der Atmosphäre werde es sich kaum anders verhalten.

Der Ausguck stand auf, ging einige Schritte und löste sich in der Nacht auf.

Touste schlug Akkorde auf seiner Gitarre an.

Auch die Atmosphäre werde sich erwärmen, sagte Gramner.

Der Rotschopf lachte. Das könne dem Wal gleichgültig sein.

Jedoch vermutlich nicht den Lebewesen in der Atmosphäre, sagte Pirelli.

Auch in der Atmosphäre werde ein massives Artensterben einsetzen, sagte Gramner, gleich einem Netz, das anfangs an nur einer Stelle brüchig werde und mir nichts, dir nichts komplett einreiße, vielleicht daß die Bäume zuerst absterben, oder es sind die Bienen, so daß Blüten nicht mehr hinreichend bestäubt werden.

Schlimm, sagte Harmat, die Atmosphäre werde sich erwärmen, die Wälder werden in Flammen stehen, eines hänge am anderen.

Der Mensch, fragte LaBelle, ob denn der Mensch nichts merke.

Das könne nicht sein, sagte Rostock, unmöglich.

Er werde es merken, gewiß, sagte Pirelli, zwangsläufig werde er es merken, sagte er, jedoch zögerlich und zu spät, er erlebe seine Vertreibung aus dem Paradies.

Der Mensch, spottete der Rotschopf, pflegte immer schon auf seinen Ohren zu sitzen.

Mit geschlossenen Augen in selbstfahrenden Autos, ergänzte Thimbleman.

Und lasse sich von Künstlicher Intelligenz auf Irrwege verleiten, sagte der Rotschopf.

Im Anthropozän, sagte Bildoon.

Der Homo sapiens, spottete London.

Zum Heulen, sagte Rostock.

Der Ausguck schälte sich aus der Nacht und setzte sich.

Was sich der nur immer habe mit seinem Salto, fragte sich Crockeye.

Eldin legte einen Scheit Holz ins Feuer.

Touste spielte Akkorde auf seiner Gitarre.

Nur daß es eben zu spät sei, vorbei, alles zu spät, sagte Thimbleman, der Planet sei heruntergewirtschaftet, und längst sei auch der Mensch gesundheitlich angegriffen, seine Immunabwehr erschöpfe sich, er wisse nicht ein noch aus, Verwirrung greife um sich.

Wachstum und Fortschritt, spottete London.

Was für ein Elend, sagte LaBelle.

| WOLF SENFF