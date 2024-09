Kinderbuch | Juri Johansson: Klamotten

»Mit seiner Kleidung kann man anderen Menschen auch immer etwas über sich selbst mitteilen«, verrät das ebenso amüsante wie kluge und informative Bilderbuch. ANDREA WANNER hat es sich angeschaut.

Da haben wir doch gleich zu Beginn zwei tolle Beispiele: die steinreiche Frau Kieselowski, die mit Schmuck und Kleidung zeigt, was sie hat und den Künstler Herrn Schröter, der gerne im Mittelpunkt steht und mit seiner extravaganten Kleidung nicht zu übersehen ist, sind schon was anderes als Frau Bode, die so dezent gekleidet ist, dass sie fast unsichtbar wirkt. Es gibt spezielle Vorlieben wie Hosenträger oder Shirts mit Botschaft drauf, manche stehen auf besondere Farben, andere erscheinen gern im Partnerlook. Da ist vieles zu entdecken, was man auch schon im Leben gesehen hat.

Dann gibt es Kleiderordnungen wie Schuluniformen, Anlässe zum Verkleiden wie Karneval oder auch nur eine Truhe mit unterschiedlichen Klamotten, um sich in einer anderen Rolle auszuprobieren. Es gibt Feste und Traditionen, zu denen eine bestimmte Kleidung angesagt ist, Trachten und von der Religion festgelegte Kleidung, bestimmte Kleidung für manche Berufe, passende Kleidung für die jeweilige Sportart und und und.

Wir brauchen Kleidung, um uns – anders als die Tiere – vor Wetter und Kälte zu schützen, aber was wir tragen, geht weit über diese Grundfunktion hinaus.

Juri Johansson, den man von seinen witzigen Bilderbüchern ›Von Schildflöten, Herdmännchen und Großmaulnashörnern‹ und ›Von Krawattenmännchen, Vielfraßen und Faulpelzinnen‹ kennt, macht einen Ausflug in die Welt der Mode und nimmt sie genauer unter die Lupe. Man erfährt eine Menge Spannendes über den Bikini, das Hawaii-Hemd, die Jeans oder die Krawatte, macht einen Ausflug in die Welt der Modedesignerinnen und -designer und eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Bekleidung. Auch das Nacktsein wir thematisiert und ein kritischer Blick auf die Arbeitsbedingungen in Textilfabriken geworfen.

All das begleitet die Grafikdesignerin, Illustratorin Sylwia Jaskierska mit vielen detailgenauen und liebevoll gestalteten Zeichnungen, die uns die Ponchos, Saris, Schottenröcke und Bollenhüte zeigen.

Ein üppiges und amüsantes Sammelsurium, vom Steinzeitmenschen mit Fell zum schrillen Punk, das Spaß macht und Lust darauf, seine Mitmenschen und was sie so anhaben etwas genauer anzuschauen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Juri Johansson: Klamotten

Von Hosen, Hemden und Hüten

Illustriert von Sylwia Jaskierska

Berlin: Kraus Verlag 2024

32 Seiten, 17,90 Euro

Kindersachbuch ab 4 Jahren