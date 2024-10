Die Reihe ›Little People, BIG DREAMS‹ ist längst bei über 100 Titeln angekommen mit ganz unterschiedlichen Menschen, die in den verschiedensten Bereichen Großes geleistet haben. Auch die neuen Biografien von fünf Männern findet ANDREA WANNER eine großartige Auswahl, gerade weil sie so unterschiedlich sind.

Wo fängt man an? Als alter Cohen-Fan vielleicht genau da, bei Leonard Cohen. Seine Stimme gehört sicher zu den bekanntesten der Welt. Da überraschen dann die Vögel auf dem Vorsatz. Doch schon bei der ersten kleinen Anekdote, wie er als Junge über einen Vogel auf einer Stromleitung staunen konnte, macht es Klick. »Like a Bird on the Wire«, klar. Und so erfährt man, dass sein Vater früh starb und er zu dichten begann, sich durch Garcia Larca inspirieren ließ, wie »So long, Marianne«, »Chelsea Hotel« oder »Suzanne« autobiografisch geprägt sind. Toll, was man da alles erfährt.

Kontrastprogramm. Ein Fußballer. Aber nicht irgendeiner, sondern Lionel Messi, achtmaliger Weltfußballer des Jahres. In Argentinien geboren, galt seine Leidenschaft von klein auf dem Fußball. Und als das Ausnahmetalent 2022 mit der Mannschaft den Weltmeistertitel für Argentinien gewann, ging sein größter Traum in Erfüllung. Wir begleiten ihn auf seinem Weg ganz an die Spitze.

Von Vincent van Gogh, dessen berühmte Sonnenblumen sicher jeder schon einmal gesehen hat, erfahren wir, wie unglücklich er oft in seinem Leben war. Sein Bruder Theo war in all diesen Zeiten immer eine wichtige Bezugsperson für ihn. Von ihm stammte auch der Vorschlag, dass Vincent sein Glück als Maler versuchen sollte – und damit die Kunstgeschichte veränderte. Wir erleben ihn in einem Ambiente, das wie von ihm gemalt aussieht: Farbe gewordene Gefühle!

Der kleine Hans Christian Andersen, der uns so wundervolle Märchen geschenkt hat, kam im Königr4eicvh Dänemark als Sohn armer Eltern zur Welt. Einen einzigen, ganz besonderen Schatz gab es in diesem ärmlichen Haushalt: ein Märchenbuch. Es wurde dem kleinen Hans zur Inspiration, weckte in ihm den Wunsch danach, sich selbst solch märchenhafte Welten auszudenken. Auch sein Weg verlief nicht gerade, weil er jung nach dem Tod seines Vaters Geld verdienen musste, aber auch er verwirklichte eines Tages seinen großen Traum. Und bis heute feiern wir an seinem Geburtstag den Tag des Kinderbuchs.

Und der letzte der großen Fünf, die jetzt als jüngste Titel erschienen sind, ist Udo Lindenberg. Cool kommt er rüber auf dem Cover mit Hut, Sonnenbrille und Weste über dem ärmellosen Top, das Mikro in der Hand. So kennt man ihn. Und kann sich trotzdem gut vorstellen, wie der kleine Udo kurz nach Ende des 2. Weltkriegs daheim auf Schüsseln und Eimern rumtrommelt und damit die ganze Familie nervt. Mit 12 bekommt er ein Schlagzeug, träumt davon, ein großer Musiker zu werden – und lässt sich nicht beirren, als sein erstes Album, auf dem er in Englisch singt, floppt. Er versucht es auf Deutsch – und wird zu dem großen Star, der er heute ist. Irre, oder?

Mit knappen Sätzen werden hier Biografien nachgezeichnet, die Lebenswege knapp und nachvollziehbar beschreiben. Schön, dass sich jeweils ein eigener Künstler bzw. eine eigene Künstlerin den Illustrationen widmet, die damit unverkennbar und treffend werden.

Und natürlich bietet die Reihe noch viel mehr tolle Männer und selbstverständlich auch Frauen, die ihre BIG DREAMS war gemacht haben und damit anderen Mut machen und sie anspornen!

| ANDREA WANNER

