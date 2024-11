Kinderbuch | Kathrin Frank: Die große Reise

Das ist eine richtige Fabel, das heißt, es ist eine Geschichte von Tieren, die aber menschliches Verhalten widerspiegelt. Auf der Suche nach einem wirklichen Freund geht man oft verschlungene Wege, dabei könnte alles so einfach sein. Aber das muss der große, mächtige Löwe in diesem schönen Bilderbuch auch erst lernen. Von BARBARA WEGMANN

»Lui der Löwe, liegt unter dem großen Brotbaum in der weiten Savanne. Er mag sein Zuhause, aber manchmal fühlt er sich einsam … Da ist niemand, der lange bleibt. Und niemand, der ihn wirklich kennt.« Ach, wie schön, so denkt er sich, wäre es einen Freund zu haben.

Klar, ein Löwe ist ziemlich groß, mächtig, gefährlich, ein imposantes Tier, das durchaus Angst einflößen kann, von dem man lieber Abstand hält. Viel Respekt bringt man ihm entgegen, da fällt eine Freundschaft schon schwer. Lui denkt sich, nun müsse er selbst etwas tun, macht sich auf den Weg, steigt in ein Boot, fährt los, will endlich einen Freund finden. Dass sich da das Borstenhörnchen Oscar ins Boot geschlichen hat, hat Lui nicht gemerkt. Immer weiter geht es, hinaus aufs offene Meer, mit unbekanntem Ziel. Einen bunten Reigen an Tieren lernt er unterwegs kennen: »große und kleine Tiere. Solche, die hüpfen, und andere, die fliegen. Schnelle Tiere und sehr langsame Tiere.« Aber: Keines der Tiere möchte mit ihm befreundet sein. Lui reist zwar weiter, aber er wird zunehmend trauriger.

Kathrin Frank lebt in der Nähe von Regensburg. Das Zeichnen, Malen und Experimentieren war schon seit ihrer Kindheit stets ihr Ding. Die Natur zu lieben, die Schätze, die sie bietet zu suchen und finden, gibt sie mit großer Freude an ihre Kinder weiter. Und nicht nur die freuen sich über die riesige Fantasie, die sich auch in diesem, wunderbar illustrierten Buch offenbart. Ein Löwe, der auf einem Schiff weit hinaus aufs Meer fährt, das gibt es doch gar nicht. Ein so mächtiges Tier, das so gerne einen Freund hätte, ob das möglich ist? Ein Löwe, ganz allein auf Weltreise? Geht das? Aber vielleicht ist er gar nicht allein.

Die Autorin lässt Lui viel, viel Platz und Raum, auf den meisten Seiten dominiert er die Szenerie, immerhin ist so ein Löwe ja auch ein großes Tier. Seiten, die ausgefüllt sind mit vielen kräftigen Farben, der grün-bunte Dschungel, das blaue weite Meer, die dunkle Nacht mit Mond und Sternenhimmel. Plakativ sind die Bilder, viel inhaltsreicher als die wenigen Textzeilen, die die Geschichte benötigt, denn alles Weitere können sich die jungen Leser denken.

Schließlich bemerkt Lui, »dass tatsächlich noch jemand auf dem Boot ist!« Oscar, das kleine Borstenhörnchen. Und plötzlich interessiert sich ein ganz schön riesiges Tier für ein so kleines, zartes und zierliches. Ja, sie singen und spielen miteinander und Oscar liest Lui abends, in sein Fell geschmiegt und gekuschelt Geschichten vor. Aber ehe die beiden wirkliche Freund werden, bricht noch ein großes Unwetter über sie herein. Eines steht jedenfalls fest, Lui ist alles andere als ein Furcht einflößendes Tier.

Und nach dem Unwetter werden die beiden wissen, was Freundschaft wirklich ausmacht. Ganz egal, was andere sagen. Eine tierische Geschichte oder besser gesagt eine tierisch- menschliche Geschichte. Wie schön!

| BARBARA WEGMANN

Titelangaben

Kathrin Frank: Die große Reise

Illustriert von der Autorin

Münster: Bohem Verlag 2024

48 Seiten, 18,50 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren