Jugendbuch | Efua Traoré: Sister Spirit

Tara wird von wiederkehrenden Albträumengeplagt, die sie nicht einzuordnen vermag. Irgendwie haben die Träume etwas mit ihrer nigerianischen Herkunft zu tun. Aber was? Tara ist fest entschlossen, hinter das Geheimnis zu kommen. Von ANDREA WANNER.

Taras Adoptiveltern sind besorgt: der 16jährigen geht es immer schlechter. Sie sucht Antworten, von denen sie nicht weiß, wo sie liegen könnten. Ihre leibliche Mutter Ruth, Britin wie sie, hatte sich umgebracht, ihren afrikanischen Vater kennt sie nicht. Sie trifft zum ersten Mal auf ihren Großvater, der behauptet, alle Frauen der Familie seien verflucht. Aber was hat das mit der Frau zu tun, von der sie träumt und die auf einem großen Felsen stehend etwas ruft? Die Antwort vermutet sie in Afrika und sie kann ihre Eltern überreden, dass ihr Vater mit ihr dorthin reist. Obwohl sie nie zuvor in Nigeria war, fühlt sie sich dem Land sofort verbunden, findet sich in den Menschen dort wieder und hat das Gefühl, vieles von dem, was sie sieht, bereits zu kennen.

Sie will dort bleiben, den Stimmen, die sie hört, auf den Grund gehen. Tatsächlich erlauben es die Eltern, dass sie in ein Internat am Fuße des Olumo-Felsens gehen darf. Dieser Berg befindet sich in der Stadt Abeokuta und wurde im 19. Jahrhundert als natürliche Festung genutzt. Die Zeichnungen in Ruths Tagebuch, die Erlebnisse vor Ort, die Geschichte dieses Ortes und Taras Träume verweben sich zu einer mystischen Geschichte.

Efua Traorés ist eine nigerianisch-deutsche Schriftstellerin, ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater Nigerianer. Die Vermittlung zwischen afrikanischer und westeuropäischer Kultur ist ihr ein Anliegen, die Vermischung von Mythos und Realität ein Charakteristikum ihres Schreibens. So lässt sie auch Tara eintauchen in eine fremde Welt mit eigenen Regeln und Vorstellungen, die sie nicht kennt, aber unbedingt kennenlernen will. Das liest sich spannend, vor allem das Spiel mit unerwarteten Wendungen. Es gibt eine Liebesgeschichte, Intrigen, Abenteuer, Rassismus und unaufgedeckte Geheimnisse, gerade da, wo sie niemand vermuten würde. Im Mittelpunkt steht eine taffe Heldin, die fest entschlossen ist, sich nicht mit halben Wahrheiten zufriedenzugeben.

Titelangaben

Efua Traoré: Sister Spirit

(Sister Spirit, 2024) Aus dem Englischen von Dejla Jassim

Hamburg: Karibu 2025

352 Seiten, 16,99 Euro

Jugendbuch ab 14 Jahren

| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander