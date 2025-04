Kinderbuch | Frühlings-Special

Es grünt und blüht, Frühling liegt in der Luft und ein kleines Frühlingsspecial mit Titeln aus dem Kosmos-Verlag macht Lust, das tolle Wetter nicht einfach nur zu genießen, sondern an manchen Stellen auch etwas genauer hinzuschauen, findet ANDREA WANNER.

Zu den ersten Frühlingsboten gehören auch Schmetterlinge. Trauermantel, Großer und Kleiner Fuchs, Zitronenfalter und Tagpfauenauge überwintern als Falter und gehören sind schon im April unterwegs.

Fröhlich schaukeln sie durch die Gegend – und wer mag, kann zehn von ihnen genauer kennenlernen. In dem stabilen Pappband hat Kate Read zehn bunte Schmetterlinge naturgetreu gestaltet. Aurorafalter, Schwalbenschwanz, den Grünen Zipfelfalter und die anderen gibt es immer paarweise. Man kann sie einfach herausdrücken, zusammenstecken – aus zwei Teilen wir ein Schmetterling – und entweder aufhängen und durchs Zimmer fliegen lassen oder damit spielen und sie im Buch wieder aufräumen.

Den hinteren Teil des Buches bildet eine kleine Broschüre, in der Lauren Fairgrieve Wissenswertes zu den einzelnen Arten zusammengestellt hat. So erfährt man beispielsweise, dass das Weibchen des Postillions bis zu 600 Eiern legt oder die C-Falter sich so meisterhaft tarnen, dass man sie leicht mit verwelktem Laub verwechselt. So viel üppige Pracht!

Eine Blumenfarm – nicht im Frühling, sondern im Sommer – ist der Schauplatz der Ermittlungen der drei !!! Kim, Franzi und Marie haben noch keine Ahnung, dass sie sich erneut detektivisch betätigen müssen, als sie sich bereiterklären, sich um Ackerstück von Franzis großem Bruder während dessen Urlaubs zu kümmern. Er hat mit seiner Frau ein kleines Stück Land, das zu einem größeren Hof gehört, das er bewirtschaftet.

Das Trio erfährt jede Menge über die Klimakrise und den fehlenden Regen, nachhaltigen Anbau, Tierwohl, das Netzwerk »Solidarische Landwirtschaft« und vieles mehr. Marta und Feli betreiben die Blumenfarm mit viel Idealismus und versuchen ressourcenschonend zu arbeiten, sie verzichten auf Maschinen und schädliche Chemikalien, nutzen organische Abfälle zur Verbesserung des Bodens und stecken voller guter Ideen.

Aber irgendjemandem scheint das nicht zu gefallen und ein Sabotageakt jagt den nächsten. Klar, dass die drei cleveren Mädels da auf den Plan gerufen sind. Spannung in Kombination mit viel Wissenswertem rund um den Einsatz für die Natur: ein packendes Leseerlebnis von Jule Ambach.

Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen, sich um sie zu kümmern und schließlich zu ernten, ist ein unvergleichliches Vergnügen. Kosmos setzt da nicht nur auf Bücher, die das Wissen theoretisch vermitteln, sondern schon seit langer Zeit auf die bewährten Experimentierkästen. Toll, wer einen Garten oder wenigstens einen Balkon zur Verfügung hat, aber man kann auch auf der Fensterbank beginnen.

Im Microgreen-Garten genügt wenig Platz, denn die Keimlinge werden vertikal angepflanzt. Um die Anzuchtstation aus stabiler Pappe zu bauen, genügen eine Schere und Klebestreifen. Ein bedruckter Aufsteller ist schnell montiert und bietet Platz für vier Becher, in denen der Biosamen keimen kann. Die vier Tütchen enthalten Salatrauke, Kresse, Radieschen und Senf, bewässert ganz professionell mit einer Docht-Bewässerung und ohne Gießen.

Es braucht nur ein ganz klein wenig Geduld, schon nach wenigen Tagen kann man ernten, Geschmackstest mit den unterschiedlichen Sorten machen und Brote oder Salat damit würzen: sehr lecker! Und dann ist noch genug Samen da für weitere Keim-Aktionen.

Und auch der vierte Vorschlag führt ins Freie – ohne Buch. Mit einer selbst zusammengebauten Wetter-Station für den Outdoor-Bereich lässt sich unser Wetter genauer untersuchen. Ganz klar gehört ein Thermometer dazu, ein Regenmesser, eine Windfahne, die in Kombination mit einem Kompass die Windrichtung anzeigt und ein Windmesser.

Dazu gibt es eine Anleitung mit Kapiteln zu Regen, Wolken, Wind, Luftdruck und Temperatur. Man eigene Versuche durchführen wie beispielsweise das Experiment mit selbst hergestellten Wolken und wer ganz geduldig ist, kann das Wetterjahr in einem vorgegebenen Raster in Pixeln erfassen.

Also, raus auf den Balkon oder in den Garten, die Station aufbauen und sich an jedem Wetter freuen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Lauren Fairgrieve: Flieg mit uns

(Butterfly Skies, 2023). Illustriert von Kate Read

Stuttgart: Kosmos 2025

20 Seiten, 16 Euro

Kindersachbuch ab 4 Jahren

Jule Ambach: Die drei !!!: Tatort Blumenfarm

Stuttgart: Kosmos 2024

160 Seiten, 12 Euro

Kinderbuch ab 10 Jahren

| Leseprobe

Microgreen-Garten, Bio-Keimlinge vertikal anpflanzen

Kosmos-Experimentierkasten 636135

Stuttgart: Kosmos 2022

16,99 Euro Euro

Experimentierkasten für Kinder ab 6 bis 10 Jahren

Wetter-Station. Erforsche Wetter und Klima

Kosmos-Experimentierkasten 63614

Stuttgart: Kosmos 2025

24,99 Euro

Experimentierkasten für Kinder ab 8 bis 12 Jahren