Zugegeben: es gibt Bücher, auf die freut man sich noch vor dem Erscheinen besonders. Und wenn man sie dann in Händen hält, weiß man warum. Die Geschichten von Marianne Dubuc gehören auf jeden Fall dazu, findet ANDREA WANNER.

Die kanadische Bilderbuchautorin und Illustratorin, die mit ihrem Mann einen kleinen Verlag betreibt, hat sich auf Bücher für die Kleinen spezialisiert. Schon vor zehn Jahren hat sie in »Gute Nacht, ihr Lieben!« von zwei Affenkindern erzählt, die noch jede Menge Ideen haben, was sie vor dem Einschlafen brauchen. Dagegen jetzt es in dieser Einschlafgeschichte ganz ruhig und beschaulich zu. Oder zumindest fast. Denn der nachtblaue Himmel und die sanft leuchtenden Sterne sind nicht alles, was es zu sehen gibt.

Wer mal schaut, was sich hinter dem strahlenden Mond auf dem Cover verbirgt, wird staunen. Da fliegt tatsächlich ein Drache durch die Nacht, auf seinem Rücken ein Häschen mit Puppe, eine Katze und eine kleine Maus. Begleitet werden sie von Eulen, Schmetterlingen, einem Marienkäfer, Glühwürmchen und einer Fledermaus. Das sieht nach Abenteuer aus. Und innen geht es dann wieder ganz beschaulich weiter mit zwei Häusern, wo hinter den Fensterscheiben Licht brennt und aus den Schornsteinen Rauch aufsteigt, ein paar Bäumen und einem kleinen Bach, den man leise zu murmeln meinen hört. In diesem ausbalancierten Gleichgewicht zwischen Zur-Ruhe-kommen und Noch-ein-bisschen-etwas-erleben bewegt sich das Ganze Bilderbuch. Hinter den Klappen stecken die Überraschungen, die das Einschlafen noch einmal verhindern. Denn klar muss man erst mal herausfinden, wer da zu später Stunde warum noch unterwegs ist. Da finden wir sie alle wieder: die kleine Maus mit ihrem Korb, die Puppe, die in einer dunklen Ecke sitzt, die Katze, die der Maus hoffentlich nichts Böses will.

Verrücktes, Buntes, Lustiges bringt noch einmal Bewegung in das Dunkel, lässt sich aber durch das Schließen der Klappen auch ganz schnell wieder beruhigen. So streifen wir durch das Haus, den Garten, die Straße entlang, begleitet von einem schlichten Text, der auf die Dinge aufmerksam macht, die zu sehen sind.

Zauberhaft beruhigend wird das, alles hat seine Ordnung, friedlich wirkt die Welt. Und die kleinen Gestalten, eine niedlicher und sympathischer als die andere, sind auch dahin unterwegs, wo die kleinen Bilderbuchbetrachter*innen hin sollen: ins Land der Träume.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Marianne Dubuc: Leise durch die Nacht

Mit Klappen zum Entdecken! (Ma nuit, 2024)

Aus dem Französischen von Christiane Lawall

Berlin: Annette Betz 2025

26 Seiten, 12 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

