Kinderbuch | Miguel Tanco: Ich mag Mathe

Ein kleines Mädchen sieht rund um sich jede Menge Hobbys, Freizeitbeschäftigungen und Leidenschaften – aber für sie steht fest: »Ich mag Mathe!« ANDREA WANNER war neugierig auf diese Geschichte.

Schon im Elternhaus ist zu spüren, dass sich Vater und Mutter spannenden Dingen hingeben: den Vater sieht man vor einer Staffelei, wie er einen Elefanten auf die Leinwand bannt, die Mutter beugt sich über ein Mikroskop, an der Wand und in Gläsern finden sich zahllose Insektenobjekte und der Bruder bläst kräftig in eine Tuba: Jeder in der Familie hat eine befriedigende Tätigkeit gefunden, die ihn ausfüllt.

So probiert auch die Ich-Erzählerin in der Schule alle möglichen Aktivitäten aus: Sie versucht sich im Schauspiel, im Balletttanz, im Kochen, Singen, Malen. Sie probiert Tennis, Karate, verschiedene Instrumente … alles ohne wirkliche Überzeugung. Denn ihre Liebe hat sie schon entdeckt: die Mathematik.

Der spanische Kinderbuchautor und Illustrator Miguel Tanco erzählt den ersten Teil quasi nur mit Bildern. Mit leichtem Strich folgt er der Kleinen mit dem roten Wuschelkopf bei ihrer Suche nach dem richtigen Tun – und zeigt schon an ihrer Mimik, dass das alles nicht so recht passt. Ins Schwärmen und Erzählen gerät sie erst, als es um Mathe geht. Und da ist sie total überzeugend: »Mathe ist praktisch überall. Man muss nur die Augen aufhalten!« erklärt sie und nimmt uns mit in ihre Welt.

Tatsächlich hat sie recht: sie findet geometrische Formen in den Geräten auf dem Spielplatz, konzentrische Kreise, wenn Steine ins Wasser plumpsen, Formen beim Spiel mit Bauklötzen, Kurven in der Form der Rutsche und komplizierte Teilaufgaben am Esstisch. Was wird nicht zum einsamen Tun, sondern sie bindet Freunde und Familie mit ein, macht auf Dinge aufmerksam und hat einfach so viel Vergnügen daran, dass es einfach ansteckend ist.

Der Anhang bietet dann eine weitere Besonderheit. Er heißt »Mein Matheheft« und erklärt Fraktale, Grundpolygone, Kurventypen und vieles mehr auf ebenso anschauliche wie kindgerechte Art.

Mathe als Hassfach in der Schule? War einmal! Wie schön, dass es ausgerechnet ein Mädchen ist, das eine der ältesten Wissenschaften für sich entdeckt und die große Magie wittert, die dahinter steckt. Schöner als Tanco dafür wirbt, kann man das eigentlich gar nicht machen, spielerisch, leicht mit Wasserfarben und Tinte und bei allem Witz trotzdem fundiert.

