Mia ist 16 und es sind die letzten Sommer, bevor wirklich Neues in ihrem Leben beginnt: Sie wird mit ihrer besten Freundin auf ein Musikgymnasium gehen. Aber diesen letzten Sommer verbringen sie – wie immer zu fünft: Mia, Else, Jens, Halvor und Are. Es wird sich vieles ändern. Von ANDREA WANNER.

Es ist ein traumhafter Sommer, in dem sich Mia und Aare näherkommen. Er ist in sie verliebt, sie zögert, lässt sich nicht wirklich auf ihn ein, alles bleibt in der Schwebe, seine Fragen werden von Mia nicht beantwortet. Und dann die Schule wieder los. Der einzige, der zu Hause wohnen bleibt, ist Are. Dabei ist er ein wirkliches musikalisches Talent. Die anderen vier brechen auch, lassen sich auf Neues ein, sind fasziniert und begeistert. Und auch Mia fühlt sich im Schlepptau der selbstbewussten Else wohl, stellt fest, wie viel ihr an der Musik und vor allem den Texten liegt. Da wünscht sie sich ihre Zukunft. Die Kluft zwischen ihr und Are wird größer, sie fühlt sich von Adil, einem Zwölftklässler, angezogen. Und dann geschieht etwas Schreckliches.

Die norwegische Lyrikerin Hilde Myklebust hat bisher Bilderbücher und Gedichte für Kinder veröffentlich. Für ihr erstes Jugendbuch wurde sie nicht nur für zahlreiche Literaturpreise nominiert, sondern auch mit dem White Ravens Jugendbuchpreis ausgezeichnet.

Sie zeichnet ein emotionales und komplexes Bild von der Ich-Erzählerin Mia, die sich irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft befindet. So gerne würde sie sich einfach in ihr neues Leben stürzen, aber da gibt es einfach Dinge, die sie hindern. Was sind ihre Gefühle für Are, was ist mit Loyalität ihm gegenüber? Sie hat Heimweh nach dem elterlichen Hof und den Tieren dort, fühlt sich wohl mit Else in der neuen Unterkunft, aber irgendwie doch nicht so richtig heimisch. Elses Leichtigkeit geht ihr ab. Auf was kann und darf sie sich einlassen? Mia zweifelt an so vielem und die Situation wird immer komplizierter. Dabei erfährt sie an der neuen Schule viel Anerkennung für ihr Talent. Wie kann es weitergehen?

Atemlos folgt man der 16jährigen, ihren Versuchen mit dem Leben klarzukommen, ihren Weg zu entdecken. Myklebust findet unverbrauchte und ungewöhnliche Worte für große Gefühle, die den Roman zu etwas Besonderem machen.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Hilde Myklebust: Auch am Tag leuchten die Sterne

(Splintra, 2022). Aus dem Norwegischen von Meike Blatzheim

Hamburg: Carlsen 2025

256 Seiten, 16 Euro

Jugendbuch ab 14 Jahren

