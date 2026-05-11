Kinderbuch | Marco Viale: Irma hebt ab

Hexen? Wer denkt da nicht spontan an eine bucklige Alte mit krummer Nase, Warze und schwarzem Hut, die auf einem Besen reitet. Und genau dieses Image hat Irma so satt. Verständlich, findet ANDREA WANNER.

Alles an ihrem Leben findet Irma schrecklich: das ewig gleiche Geschwätz der anderen Hexen, die aus der Mode gekommenen Monsterfreunde wie Micky, die Mumie, oder Wim, der Werwolf. Was heute angesagt ist, sind Superhelden, Sterneköche, Fußballer und Schauspielerinnen – aber garantiert keine Hexen, denen der Spiegel auch noch bestätigt, wie hässlich sie seien. Irma hat genug von ihrem Leben zwischen Pülverchen und Zaubertränken. Nur: Wie soll sie etwas daran ändern?

Als Hexe hat man da so seine Möglichkeiten. Bei Irma genügt ein Wutanfall an der Supermarktkasse, als ein junger Typ sie anpöbelt: »Platz da, ich komme! Aus dem Weg, Omi!« Da platzt ihr der Kragen. So etwas kann sie sich nicht gefallen lassen. Der rücksichtlose, aggressive Rowdy wird kurzerhand vor die Wahl gestellt, in ein Hühnchen, einen Goldfisch oder eine Kröte verwandelt zu werden. Und plötzlich finden das alle großartig: Irma wird bejubelt – aus der ungeliebten Hexe wird über Nacht ein Superstar.

Doch wie so oft im Leben gilt: Kaum hat sich ein Traum erfüllt, fühlt er sich längst nicht so gut an wie erhofft. Auch Irma muss diese Erfahrung machen.

Marco Viale begleitet die wunderbare Verwandlung seiner Heldin mit feinem Gespür für Witz und Zeitgeist. Das glamouröse Leben eines Superstars entpuppt sich schnell als Albtraum, wenn man in hochhackige Schuhe gezwängt wird, ständig Gemüse essen muss und ein Dauerlächeln erwartet wird. Wie war doch alles früher einfacher – und vielleicht auch besser?

Skurrile Figuren wie Manfred, das ängstliche Monster, originelle Einfälle wie die Werbung für Joghurt mit Thunfischgeschmack und Zwiebeln von Mister Joghurt sowie zahlreiche turbulente Szenen machen Irmas Werdegang zu einer temporeichen, unterhaltsamen Geschichte. Und ganz nebenbei zeigt sich: Hinter all dem Märchenhaften steckt eine ziemlich reale Wahrheit – denn selbst für Hexen gilt, dass ein bisschen weniger Glanz manchmal deutlich mehr Leben ist.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Marco Viale: Irma hebt ab

(Irma la strega, 2024) Aus dem Italienischen von Pia Jüngert

München: Verlag 2026

56 Seiten, 15 Euro

Bilderbuch ab 5 Jahren