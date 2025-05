Grenzenlose Freiheit

Opa erzählt seiner Enkeltochter aus der Vergangenheit. Eine wichtige Rolle spielt darin ein rosafarbener Camper, mit dem er die Welt erkundete. Von ANDREA WANNER

Er unternahm diese Reisen nicht allein, sondern an der Seite seines Mannes, der ihn zu Beginn ihrer Liebe mit genau diesem Camper an den Strand nahm zum Surfen. Danach führte sie ihr Weg rund um die Welt, durch Städte, an Meere, auf Berge.

Jetzt wo der Großvater, wie er ihn gegenüber der Enkelin nennt, nicht mehr lebt, ist er sesshaft geworden. Er wohnt in einem Haus am Meer, mit Gemüsegarten und vielen Souvenirs von überall auf der Welt und einem dicken Fotoalbum, das die Erinnerungen festhält. Die kleine Ich-Erzählerin liebt seine Geschichten und hat auch eine gute Idee, was sie gemeinsam unternehmen können.

Harry Woodgate ist ein:e preisgekrönte:r Illustrator:in und Autor:in aus St Albans in Großbritannien, die neben dem Miteinander der Generationen auch ganz selbstverständlich ihre Geschichte für sexuelle Vielfalt öffnet. Bereits auf dem fröhlichen Cover, das Opa und Enkelin gemeinsam im Camper zeigt, weht eine Regenbogenfahne, die der amerikanische Künstler Gilbert Baker für den Gay Freedom Day 1978, dem Vorläufer späterer Gay Prides, entwarf.

Noch heute ist sie die wohl am häufigsten verwendete Pride-Flagge. Sie ist dabei, wenn das junge Paar am Strand ein Lagerfeuer macht, glücklich und entspannt gemeinsam im Camper sitzend, daneben eine Gitarre und im Hintergrund ein grandioser Sonnenuntergang. Es sind ausgelassene und fröhliche Fahrten, die von Freiheit und Abenteuer erzählen, auch der Freiheit, selbstbestimmt die eigene Sexualität zu leben.

Ganz selbstverständlich wird das erzählt, ohne Verlegenheit, ohne die sexuelle Identität in den Vordergrund zu stellen. Einfach so, dass man das Abenteuer spürt, die Verbundenheit von Opa und Enkeltochter, ihrer Liebe zueinander. Lebensfreude spricht aus den bunten Bildern, die teils doppelseitig, teils als kleinteilige Bildsequenzen voller Details stecken, auf denen Pommestüten zu entdecken sind und Strandburgen, kleine Affen, Marienkäfer, Reifenschaufeln und immer wieder pure Heiterkeit.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Harry Woodgate: Opas Camper

(Grandad’s Camper, 2021)

Berlin: Kindermann Verlag 2025

40 Seiten, 20 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

