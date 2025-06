Hundewetter? Das steht sogar im Duden und bedeutet schlicht sehr schlechtes Wetter, bei dem nicht mal ein Hund vor die Tür will. Und Herbsthundewetter stellt man sich gleich noch als die Steigerung vor. Falsch, hat ANDREA WANNER herausgefunden.

Henri ist ein niedlicher Welpe, der so gern ins Freie möchte und die Welt erkunden. Ganz alleine. Sein Herrchen, ein Junge namens Finn, findet ihn dafür noch zu klein. So sitzen die beiden am Fenster, schauen in den Regen hinaus und Henri träumt sich ins große Abenteuer. Und das beginnt draußen vor der Haustür, bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit.

Herbstnebel, Schnee im Winter, erstes Grün im Frühling, Hitze und abkühlende Gewitter, die auch ein bisschen Angst machen, im Sommer. Ganz nah am Jahreslauf braucht es nur die Wetterphänomene und die sich verändernde Natur, um daraus ein zauberhaftes Bilderbuch zu machen. Der kleine Hund lässt sich ganz auf seine Umgebung ein, schnuppert an Blumen und schaut Schmetterlingen nach, schlittert durch den Schnee und verkriecht sich vor Blitz und Donner.

Der knappe Text von Andreas Steinhöfel wirkt poetisch, fast wie ein Gedicht, wenn er Wortkreationen wie »dunstig-Kühl« verwendet, dann wiederum verspielt und frech, wenn er die Rutschpartie mit »He, ganz schön rutschig! Ha, ganz schön schlitterig!« kommentiert. Die impressionistisch anmutenden Illustrationen seines Bruders Dirk Steinhöfel fangen die Schönheit der Natur auf, variieren in ihrer Farbigkeit von monochromen Grautönen beim Herbstnebel bis zu explodierender Farbigkeit der Blüten im Frühling, und stellen dabei immer den neugierigen kleinen Frechdachs in den Mittelpunkt. Schauen, lauschen, schnuppern, hüpfen, riechen, schmecken, staunen: Henri ist mit all seinen Sinnen unterwegs und entdeckt ständig Neues: einen Schneemann, Schnecken, Kühe, Hagelkörner, Bienenkörbe. Jedes Bild steckt voller Details, ebenso alltäglich wie besonders, wenn man denn nur genau hinschaut.

Genau das sollte man. Im Alltag und in der Natur das Kleine und Besondere entdecken, nicht achtlos daran vorbeigehen, sondern stattdessen offen sein für alles, was sich da draußen so bietet. Das Bilderbuch macht einfach Lust darauf, ins Freie aufzubrechen, ganz egal, was da grad für ein Wetter herrscht.

| ANDREA WANNER

Titelangaben

Andreas Steinhöfel: Herbsthundewetter

Illustriert von Dirk Steinhöfel

Hamburg: Carlsen 2025

40 Seiten, 14 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

