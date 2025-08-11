Kinderbuch | Ye Guo: Ist okay

Gute Freunde zeichnen sich durch Eigenschaften wie Vertrauen, Loyalität, Empathie, Respekt und Zuverlässigkeit aus. Freundschaften basieren auf gegenseitiger Zuneigung, gemeinsamen Interessen und dem Gefühl, akzeptiert und unterstützt zu werden. Und wo findet man so jemanden? Ziege und Hase lernen sich vor dem Dosengrasregal im Supermarkt kennen. Das ist ein guter Anfang, um Freunde zu werden, stellt ANDREA WANNER fest.

Denn es bleibt nicht beim Dosengras, das Ziege jeden Morgen auf Toast liebt und Hase auch zu schätzen weiß. Sie finden heraus, dass sie denselben Kiosk im Park mögen, wo man draußen unter einem Sonnenschirm Kaffee trinken kann. Hase mit sehr viel Milch, Ziege nicht. Aber warum sollte das ein Problem sein? Beide mögen Wanderungen in der Umgebung und Ziege hat einen tollen Orientierungssinn. Und wenn den Zug verpassen und Ziege ein bisschen verzweifelt ist, kommt ja trotzdem der nächste. Nein, die beiden reagieren nicht immer gleich auf alles, sie sind durchaus unterschiedlich. Aber wie der kluge Titel schon verrät: Ist okay. Hauptsache, man kann sich aufeinander verlassen.

Ye Guo, eine chinesische Künstlerin, lebt derzeit in Großbritannien und absolvierte dort ein Studium an der Anglia Ruskin University mit dem Schwerpunkt Kinderbuch. In einem Interview verriet sie, dass sie selbst eine gute Freundin hat, die sich sehr von ihr unterscheidet. Dennoch verbringen die beiden gerne Zeit miteinander und das inspirierte sie zu ihrer Geschichte.

Mit frischem Strich bringt sie ihre witzigen Figuren zu Papier: eine mächtige Ziege mit blauer Baskenmütze, kurzer Hose und kariertem Oberteil und ein niedliches Häschen mit Stupsnase und gewaltigen Ohren. Liebevoll gestaltet ist die Szenerie, in der sich die Freunde bewegen. Die Küche der Ziege ist ein riesiger Raum, in dem auf dem ersten Bild das Tier kaum zu entdecken ist, weil es auf der Suche nach dem Dosengras fast vollkommen in dem mintfarbenen Küchenschrank verschwindet, aus dem es aber nur Ananas-, Erben- und Tomatendosen befördert.

Wenn die beiden sich draußen treffen und auf einem Baumstamm ihr Lieblingsessen direkt aus der Dose gabeln, spann sich hinter ihnen eine Landschaft mit Feldern, Wiesen, Bäumen und kleinen Gehöften auf, alles in Mischtechnik gestaltet, Monodruck, Collage, Blei- und Farbstift und Gouache. Dazwischen machen sich kleine Sequenzen auf weißem Grund im Comicstil breit, wenn sie beispielsweise die Kaffeepause gemeinsam genießen. Varianten- und abwechslungsreich wird man durch die kleine Geschichte begleitet und schließt die beiden, die für alles eine Lösung finden, ins Herz. Und vielleicht denkt man auch über eigene Freundinnen nach, was man an Interessen teilt und was nicht. Und dass das total in Ordnung ist.

Und vor allem hofft man auf weitere Bilderbücher dieser originellen Künstlerin, die so wunderbar davon erzählt, was Freundschaft wirklich ausmacht.

Titelangaben

Ye Guo: Ist okay

Aus dem Englischen von Mine Hawel

München: Mixtvision 2025

40 Seiten, 18 Euro

Bilderbuch ab 3 Jahren

