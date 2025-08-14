Musik | SOPHIA: Regen

/

Wie ein erfrischender, warmer Sommerregen kommt die Single ›Regen‹ der aufstrebenden Popsängerin SOPHIA daher (VÖ: 13. Juni 2025). Ein gefühlvolles Lied, das einlädt, die Perspektive zu wechseln und das Gute zu sehen. Von JULIA CHOJETZKI

Die Sängerin trägt Jeansjacke und -hose. Sie sitzt auf einem Sessel, der in einem stark heruntergekommenen Zimmer steht.Regen – ein Wort, das in unserer Gesellschaft oft negativ konnotiert ist. Regen fühlt sich manchmal kalt und ungemütlich an und sorgt häufig für schlechte Stimmung. Dass aber genau dieser Regen auch etwas Gutes bewirken kann, zeigt SOPHIA eindrücklich mit ihrer Single.

Sie verwendet ihn als ausdrucksstarke Metapher für die schweren Zeiten im Leben. Zeiten, in denen sich alles nur noch dunkel und hoffnungslos anfühlt. Mit dem berührenden Chorus erinnert SOPHIA daran, dass diese Zeiten aber auch genauso zum Leben dazugehören wie die guten und wir manchmal einfach genau diese Zeiten brauchen, um daran zu wachsen und noch »schöner« zu werden. Pre-Chorus und Chorus klingen wie die Botschaft eines lieben Menschen, der einem in grauen Zeiten beisteht und Mut macht, weiterzukämpfen, auch wenn gerade alles aussichtslos erscheint.

Mit herrlich fließenden Pianoklängen, die sich wie sanft fallende Regentropfen anhören, ist das ruhige Lied im Zusammenspiel mit SOPHIAs gefühlvoller Stimme wie eine liebevolle Umarmung, die Trost spendet. Die etwas dramatischeren Klänge im Chorus unterstreichen noch einmal den Inhalt des Liedes. Eine Single, die verdeutlicht: Manchmal braucht es einfach nicht mehr als für andere, denen es gerade nicht so gut geht, da zu sein und ihnen dadurch Kraft zu schenken. Das Stück motiviert dazu, selbst diese Person für andere zu sein und die Augen nicht vor dem Leid anderer zu verschließen. Etwas, das gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je ist.

Auch das Cover der Single führt das Thema des Liedes noch einmal ansprechend vor Augen. SOPHIA befindet sich in einem Raum, der wie eine Baustelle wirkt. Der Putz blättert von den Wänden ab und der Boden ist mit Staub bzw. Sand bedeckt. Durch das geöffnete Fenster ragt jedoch das Grün eines Blätterdaches herein. Dies zeigt: Selbst wenn im Leben gerade alles kaputt und trostlos erscheint, kann jederzeit ein kleiner Hoffnungsschimmer aufblitzen, der hilft, durchzuhalten. Das spiegelt auch SOPHIAs Haltung wieder: Sie sitzt in einer recht entspannten Haltung auf einem verstaubten Sessel und hat die Augen geschlossen. Ihr ganzer Körper strahlt innere Ruhe aus und verdeutlicht, dass man auch schwere Dinge im Leben aushalten/ertragen kann.

So reiht sich auch die Single ›Regen‹ wieder einmal sehr gut in SOPHIAs bisheriges Werk an Liedern mit Tiefgang, die oft emotional berühren und unter die Haut gehen, ein. Auf dass die Karriere der jungen, aufstrebenden Künstlerin, die im vergangenen Jahr ihr zweites Studioalbum veröffentlicht hat, noch lange von Erfolg gekrönt sein wird. Zu wünschen ist es ihr jedenfalls.

