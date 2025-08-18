/

Tour de Force der Fantasie

Jugendbuch | Flix: Immerland – Die Stadt der Ewigkeit

Gibt es etwas Langweiligeres für einen knapp 13jährigen Jungen als die Ferien bei seiner Oma zu verbringen? Die ihn »mein Spätzchen« nennt, deren kulinarische Produkte allesamt ungenießbar sind und in deren Haus es nicht einmal Netz gibt, sodass jegliche Form von normaler Freizeitbeschäftigung flachfällt? Vermutlich nicht. Allerdings ahnt Mika nicht, dass er kurz vor dem Abenteuer seines Lebens steht, staunt ANDREA WANNER über das furiose Abenteuer.

Ein Mädchen betrachtet eine fantastische Landschaft mit fliegenden Walen und Wolkenkratzern.Mika ist ein unglücklicher Junge, der nicht besonders toll mit seinem alleinerziehenden Vater klarkommt, der die Schule hasst, weil er gemobbt wird und keine Freunde hat, der seine Oma peinlich findet. Auf dem Dachboden findet er einen an ihn adressierten Brief zum 12. Geburtstag von seiner Mutter. Allerdings ist der Umschlag leer. Er beschuldigt seine Oma, ihn unberechtigterweise geöffnet zu haben, die bestreitet das. Seine Wut auf alles wächst.

Aber als er in einer stürmischen Gewitternacht seine Oma zusammengebrochen auf dem Boden findet und das Telefon nicht funktioniert, ist ihm klar, dass nur eines bleibt: Er muss sie mit ihrem alten Land Rover ins Krankenhaus bringen. Das geht gründlich schief – und ist der Beginn von allem.

Der Ort, an dem sie sich wiederfinden, ist schlicht magisch. Mika kann es nicht fassen. Was er beginnt, glückt ihm. Er findet Freunde und seine Gamerfähigkeiten werden zum ersten Mal geschätzt, ja sogar gefeiert. Aber irgendwas stimmt nicht mit Immerland.

Flix schickt seinen Helden auf eine magische Reise voller Gefahren, voller Herausforderungen und schrecklichen Entdeckungen. Flix, mit bürgerlichem Namen Felix Görmann, ist bekannt als Comiczeichner und Cartoonist, zauberte auch Bilderbücher wie ›Das ZYX. Ein umgekehrtes ABC-Abenteuer‹ und CHRISTIAN NEUBERT gratulierte ihm im tm mit den Worten, er sei im »internationalen Comic-Olymp angelangt« dazu, dass er einen Band der ›Spirou‹-Reihe realisieren durfte.

Und jetzt hat er seinen ersten Roman geschrieben. Kann das gutgehen? »Nur« Worte und ein paar Vignetten und Zeichnungen (die angeblich von Mika Thorwarth, dem Helden der Geschichte, stammen)? Es kann. Es ist sogar ein kleiner Geniestreich, denn Flix lässt das perfekt konstruierte Fantasyabenteuer tatsächlich vor den Augen der Leser*innen Gestalt annehmen. Er entwirft eine geheimnisvolle Welt, die er mit sprechenden Affen bevölkert, fliegenden Walfischen und perfekten Robotern. Es ist ein Universum, in dem kein Wunsch unerfüllt bleibt, wo kein Geld nötig ist und nichts unmachbar scheint. Mika hat sein Paradies gefunden. Oder?

Knapp 250 Seiten, die man einfach nur verschlingen kann, lassen eine*n am Ende der sagenhaften Reise mit dem Trost zurück, dass im Herbst 2026 der nächste Band erscheinen wird.

| ANDREA WANNER

Titelangaben
Flix: Immerland – Die Stadt der Ewigkeit
München: Hanser 2025
352 Seiten, 20 Euro
Jugendbuch ab 12 Jahren
| Erwerben Sie dieses Buch portofrei bei Osiander

Lauter Lügen

Jugendbuch | Jesús Cañadas: Die Bibliothek der wahren Lügen

Oskar wächst ohne seinen Vater auf. Was ihn für immer mit ihm verbindet, ist die Begeisterung für die fantastischen Abenteuer in den Büchern des Schriftstellers Simon Bruma. Da kann das Leben noch so grässlich sein: Oskar vergräbt sich in die Lektüre, lässt in seiner Fantasie Brumas Helden lebendig werden – und schreibt selbst Geschichten für diese Helden. Doch dann bietet sich ihm eine ungeahnte Möglichkeit. Von ANDREA WANNER

Ein weiter Weg

Jugendbuch | Mehrnousch Zaeri-Esfahani: 33 Bogen und ein Teehaus 33 Bogen hat die Si-o-se Pol, eine von elf Brücken, die in der iranischen Großstadt Isfahan über den Zayaned Rud führt. Hier nimmt die Geschichte der kleinen Mehrnousch ihren Anfang, die Geschichte einer Flucht, die über die Türkei nach Deutschland führt. Von ANDREA WANNER

Notbremsungen

Jugendbuch | Nils Mohl: Henny & Ponger

Ein Junge in der Hamburger S-Bahn Richtung Altona. Und ein Mädchen. Und beide mit demselben Buch ausgestattet. Zufall? Schicksal? Oder etwas ganz anderes? ANDREA WANNER hatte ihre helle Freude am neuen Roman von Nils Mohl.

Lebensbedrohlich

Jugendbuch | Lea-Lina Oppermann: Was wir dachten, was wir taten Wie handeln Menschen unter extremen Bedingungen, ist eine Frage, deren Beantwortung sich immer wieder aufs Neue für eine Geschichte eignet. Ob die Geschichte auch immer gut ist, ist eine andere Frage. Hier kommt sie auf jeden Fall mit einem cleveren Kniff daher – unter einem ebenso cleveren Titel. Von MAGALI HEIẞLER

Das Leben spielt sich anderswo ab

Liv Marit Weberg: Zum Glück bemerkt mich niemand … dachte ich Schüchtern sein ist eine Sache. Sich überhaupt nicht in die Welt und unter Menschen trauen, ist eine andere. Wie weit das gehen kann, erzählt Anne Lise. Von ANDREA WANNER